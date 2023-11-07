طقس الثلاثاء.. أجواء باردة وتساقطات مطرية وثلجية مرتقبة

2023-11-07 / 09:10
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، أن يظل الطقس باردا نوعا ما إلى بارد بمرتفعات الأطلس، والريف والمنطقة الشرقية، وباردا نسبيا بالسهول الداخلية وبالسفوح الجنوبية الشرقية.

ومن المرتقب، كذلك، نزول أمطار ضعيفة أو زخات مطرية محلية فوق السفوح الشرقية لمرتفعات الأطلس الكبير وجنوب المنطقة الشرقية.

وسيلاحظ نزول تساقطات مطرية أخرى متفرقة بالجنوب الشرقي للبلاد، وبالقرب من السواحل الممتدة بين آسفي والقنيطرة، فضلا عن بعض التساقطات الثلجية فوق قمم مرتفعات الأطلس الكبير.

كما سيسجل هبوب رياح قوية نوعا ما إلى محليا قوية ومصحوبة بتناثر الغبار بالقرب من السواحل الوسطى، وجنوب المنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي وكذا بالأقاليم الصحراوية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و06 درجات بكل من مرتفعات الأطلس، والريف، والهضاب العليا الشرقية، وما بين 13 و19 درجة بمنطقة سوس، والأقاليم الجنوبية وجوار السواحل، وستكون ما بين 07 و13 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا فستشهد انخفاضا ملحوظا بالجنوب الشرقي وبجنوب البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وسيصبح هادئا إلى قليل الهيجان عند الصباح. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج شمال العرائش، وقويا إلى جد قوي الهيجان ما بين رأس سيم وطرفاية، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.

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