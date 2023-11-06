بلجيكا تنتقد الرد الإسرائيلي في غزة.. “مفرط وغير متناسب”
قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، الاثنين، إن “ما رأيناه اليوم في غزة لم يعد متناسبا”، منتقدا الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على مخيمات اللاجئين.
وأدان دي كرو هجوم حماس، ودعم “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”، إلا أن الهجمات الانتقامية الأخيرة كانت مفرطة، بحسب وصفه.
وتابع: “قصف مخيم للاجئين بأكمله بهدف القضاء على إرهابي واحد أمر غير متناسب (…) إنه بعيد جدًا. وكذلك العنف الجامح في الضفة الغربية”.
والاثنين، تعرضت وزيرة البيئة البلجيكية، زكية الخطابي، لانتقادات، بعد رفضها وصف حماس بأنها “منظمة إرهابية”، في مقابلة مع LN24.
وقالت وسائل إعلام إن وزيرة التعاون الدولي البلجيكية، كارولين غينيز، طالبت بدراسة إجراءات ضد إسرائيل، تشمل حظر المنتجات ودخول كبار الشخصيات، مشيرة إلى وجوب التحقيق في ارتكاب “إسرائيل” جرائم حرب، وكل الدلائل تشير إلى ذلك، بحسب تعبيرها.
في وقت سابق من الأسبوع الماضي، دعت نقابات عمال النقل البلجيكية أعضاءها إلى رفض تحميل أو تفريغ شحنات الأسلحة التي تُرسل إلى إسرائيل.
10 تعليقات
الوضع في غزة لا يبشر بالخير والقادم سيكون أسوء..
فلسطين تستغيث والعرب ساكتين وكل يتفرج وساكت ولكن رب السموات والارض قال ستنتصر فلسطين. انا النصر قريب يافلسطين فصبر جميل والله المستعان..
حسبنا الله و نعم الوكيل.اللهم انصر اخواننا المستضعفين في غزة و فلسطين.اللهم ثبت اقدامهم وافرغ عليهم صبرا..
ضافت وعند الله المتسع اللهم ربنا انصرهم ويثبت أقدامهم ..
حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم انصر اخواننا في فلسطين ..
اللهم انصر غزه والفلسطينيين وثبتهم وكن معهم يارب فأنت القوي الجبار ..
اللهم كن لإخواننا في غزة وفلسطين عونا ومعينا نصيرا وظهيرا يارب العالمين ..
على الدول العربية والإسلامية التحرك بسرعة كفنا ذلا مما يحدث في غزة وعبد اجتماع طارئ..
اللهم كن لاهلنا في غزة عونا ومعينا واحفظهم. انا نستودعك اياهم فاحفظهم إنه لا تضيع ودائعك ..
قوله تعالى: «إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ»..