بلجيكا تنتقد الرد الإسرائيلي في غزة.. “مفرط وغير متناسب”

هبة بريس _ وكالات

قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، الاثنين، إن “ما رأيناه اليوم في غزة لم يعد متناسبا”، منتقدا الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على مخيمات اللاجئين.

وأدان دي كرو هجوم حماس، ودعم “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”، إلا أن الهجمات الانتقامية الأخيرة كانت مفرطة، بحسب وصفه.

وتابع: “قصف مخيم للاجئين بأكمله بهدف القضاء على إرهابي واحد أمر غير متناسب (…) إنه بعيد جدًا. وكذلك العنف الجامح في الضفة الغربية”.

والاثنين، تعرضت وزيرة البيئة البلجيكية، زكية الخطابي، لانتقادات، بعد رفضها وصف حماس بأنها “منظمة إرهابية”، في مقابلة مع LN24.

وقالت وسائل إعلام إن وزيرة التعاون الدولي البلجيكية، كارولين غينيز، طالبت بدراسة إجراءات ضد إسرائيل، تشمل حظر المنتجات ودخول كبار الشخصيات، مشيرة إلى وجوب التحقيق في ارتكاب “إسرائيل” جرائم حرب، وكل الدلائل تشير إلى ذلك، بحسب تعبيرها.

في وقت سابق من الأسبوع الماضي، دعت نقابات عمال النقل البلجيكية أعضاءها إلى رفض تحميل أو تفريغ شحنات الأسلحة التي تُرسل إلى إسرائيل.

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