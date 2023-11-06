جيرونا ..”فعاليات” تنظم دوري في كرة القدم تخليدا لذكرى المسيرة الخضراء

هبة بريس _ جيرونا

في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى 48 لانطلاق المسيرة الخضراء المظفرة، نظمت كل من جمعية المهاجرين المغاربة بجيرونا، وجمعية الكاستيل الثقافية والاجتماعية ببلدة استارتيت التابعة لمقاطعة جيرونا بدعم وشراكة من القنصلية العامة للمملكة المغربية بجيرونا، نهاية الأسبوع الماضي، أمسية رياضية بالمناسبة السعيدة وذلك بمشاركة فرق محلية تمثل الجمعيتين.

ويأتي تنظيم هذا النشاط الرياضي المتميز ليعكس تشبت مغاربة الخارج بمقومات الهوية الوطنية ودفاعهم المستميت على قضايا الوطن، كما يعبر احتفال الجالية المغربية المقيمة بجيرونا و نواحيها بذكرى المسيرة الخضراء عن تلاحم وتعبئة جميع مكونات الشعب المغربي بالداخل و الخارج لنصرة قضية المغرب العادلة، مؤكدين أن قضية الصحراء المغربية «قضية وجود وليست مسألة حدود» كما قال صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وبعد عزف النشيد الوطني المغربي، انطلقت أطوار الأمسية الرياضية بتنظيم دوري لكرة القدم داخل القاعة شاركت فيه فرق محلية مكونة من أبناء الجالية المغربية القاطنة ببلدة استارتيت، حيث مر الدوري في أجواء احتفالية طبعتها الروح الرياضية العالية والمنافسة القوية بين الفرق المشاركة للظفر بلقب الدوري، والذي انتهى بانتصار فريق جمعية الكاستيل بحصة 13 هدف مقابل 9 أهداف لفريق جمعية المهاجرين المغاربة.

هذا وعرفت الأمسية الرياضية حضورا لشخصيات رسمية على رأسها، السيدة، عائشة ابن العلمي، القنصل العام للمملكة المغربية بجيرونا، عمدة بلدية استارتيت، ومدير الهيئة البلدية بذات البلدة، وفي كلمة لها بالمناسبة، أكدت السيدة، عائشة ابن العلمي، القنصل العام للمملكة المغربية بجيرونا على أهمية الاحتفال بذكرى المسيرة الخضراء والتي استطاع المغرب من خلالها من استكمال وحدته الترابية، كما توجهت بالشكر للسلطات المحلية على حضورها، والجمعيات المنظمة على مجهوداتها، كما هنأت الفريق الفائز وكل الفرق المشاركة. ومن جهتهم، استحسن أفراد الجالية المغربية الحاضرة تنظيم هذا النشاط والذي يعد فرصة للالتقاء بين مغاربة الخارج وكذا مناسبة لإبراز المواهب التي تزخر بها الجالية واستعدادها لإنجاح كل المبادرات الجمعوية الهادفة.

وفي نهاية الحفل تم توزيع الجوائز والكؤوس على الفرق الفائزة وأخذ صور تذكارية بالمناسبة، كما تم تنظيم حفل شاي على شرف الحضور.

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