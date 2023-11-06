أمريكا تخطط لنقل قنابل دقيقة التوجيه إلى إسرائيل

هبة بريس _ وكالات

قال مصدر مطلع اليوم الاثنين إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغت الكونغرس بأنها تخطط لنقل قنابل دقيقة التوجيه لإسرائيل بقيمة 320 مليون دولار.

كانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من ذكر أن الإدارة أرسلت إخطارا رسميا في 31 أكتوبر تشرين الأول إلى قادة الكونغرس بشأن النقل المخطط لنوع من الأسلحة الموجهة بدقة التي تطلقها الطائرات الحربية.

وقالت الصحيفة نقلا عن مراسلات اطلعت عليها إن شركة تصنيع الأسلحة رافائيل يو.إس.إيه ستنقل القنابل إلى شركتها الأم في إسرائيل رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة لتستخدمها وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قالت الأمم المتحدة إن غزة أصبحت “مقبرة للأطفال”، مما عزز المطالبات بوقف إطلاق النار وقالت السلطات الصحية الفلسطينية إن عدد الشهداء جراء الضربات الإسرائيلية تجاوز عشرة آلاف.

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