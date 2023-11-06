أمريكا تخطط لنقل قنابل دقيقة التوجيه إلى إسرائيل
هبة بريس _ وكالات
قال مصدر مطلع اليوم الاثنين إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغت الكونغرس بأنها تخطط لنقل قنابل دقيقة التوجيه لإسرائيل بقيمة 320 مليون دولار.
كانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من ذكر أن الإدارة أرسلت إخطارا رسميا في 31 أكتوبر تشرين الأول إلى قادة الكونغرس بشأن النقل المخطط لنوع من الأسلحة الموجهة بدقة التي تطلقها الطائرات الحربية.
وقالت الصحيفة نقلا عن مراسلات اطلعت عليها إن شركة تصنيع الأسلحة رافائيل يو.إس.إيه ستنقل القنابل إلى شركتها الأم في إسرائيل رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة لتستخدمها وزارة الدفاع الإسرائيلية.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قالت الأمم المتحدة إن غزة أصبحت “مقبرة للأطفال”، مما عزز المطالبات بوقف إطلاق النار وقالت السلطات الصحية الفلسطينية إن عدد الشهداء جراء الضربات الإسرائيلية تجاوز عشرة آلاف.
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تعليق واحد
لن يكفيها مافعلت باسلحتها حتى الآن أكثر من 10.000 قتيل وأكثر من عشرين ألف جريح واغلب القتلى أطفال ونساء، مازال باغا تسيفط ليهم الأسلحة ننحن نعيش في عالم الغابة القوي ياكل الضعيف، كل الكلام عن حقوق الإنسان والحيوان لايستعمل إلا لضغط على دول وحكام العالم الثالث حينما يريدون استغلال خيراتهم ويقف احد أمامهم، فيتهموا بحقوق الإنسان كيف؟ لذا الغرب مجموعة من الناس من كل دولة على سبيل المثال تركيا معارضين واحزاب العمال مثلا وماهم الا خونة، مثل المغرب هناك البوليساريو…. حينما يريدون الخدمة في بعض الدول يحركون هؤلاء الخونة، كما عملوا في تركيا حاولوا القيام بالانقلاب فدعموه ومولوه و.و.
اما ان تسير على ماتسطره الصهيونية العالمية، ومع ذلك لن ترض عنك ولو تتبع ملثهم..
اللهم انصر من نصرك وأخدل من خدلك.آمين.