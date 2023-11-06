على خطى بونو.. النصيري يتجه لمغادرة إشبيلية في الميركاتو الشتوي

على خطى بونو.. النصيري يتجه لمغادرة إشبيلية في الميركاتو الشتوي

2023-11-06 / 22:05
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يتجه الدولي المغربي يوسف النصيري للسير على خطى مواطنه ياسين بونو بالرحيل عن نادي إشبيلية الإسباني خلال مرحلة الانتقالات الشتوية القادمة.

وقالت صحيفة “إستاديو ديبورتيفو” الإسبانية إن المهاجم المغربي أضحى منفتحا على فكرة الرحيل عن إشبيلية بداية من الميركاتو القادم، في ظل عدم مشاركته باستمرار هذا الموسم.

ويضيف نفس المصدر أن النصيري لم يعد يشعر بالارتياح داخل الفريق الأندلسي، في ظل اعتماد المدرب دييغو ألونسو على كل من رافا مير وماريانو دياز كأساسيين.

تجدر الإشارة إلى أن يوسف النصيري سبق له أن رفض مغادرة إشبيلية رغبة منه في مواصله مشواره معه، بيد أن وضعه الحالي قد يدفعه للرحيل شهر يناير القادم لخوض تجربة جديدة في مشواره.

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