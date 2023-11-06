إعتراف كبير من أشرف حكيمي تجاه زين الدين زيدان

إعتراف كبير من أشرف حكيمي تجاه زين الدين زيدان

2023-11-06 / 21:22
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أكد الدولي المغربي أشرف حكيمي أن الفرنسي زين الدين زيدان، مدربه السابق في ريال مدريد الإسباني لعب دورا مهما وكبيرا في مشواره الكروي.

وقال حكيمي في تصريحات نقلتها شبكة “ار ام سي” الفرنسية: “زيدان هو أول شخص وضع ثقته بي، ومنحني فرصة اللعب لريال مدريد، وقد كانت تجربة العمل معه مذهلة”.

وأضاف: “نصائح زيدان أفادتني كثيرا بعد مغادرة ريال مدريد”.

تجدر الإشارة إلى أن اشرف حكيمي بدأ مشواره مع ريال مدريد، وقد لعب مع فريقه الأول تحت قيادة زين الدين زيدان، وتوج معه بلقب دوري أبطال أوروبا.

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