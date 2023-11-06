الخطاب الملكي : خط انبوب الغاز المغرب نيجيريا رهان إقتصاد افريقيا واوروبا

2023-11-06 / 21:26
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

حمل الخطاب الملكي السامي، مساء اليوم الاثنين 6 نونبر الجاري، بمناسبة ذكرى 48 للمسيرة الخضراء، إشارتين قويتين بخصوص المشروع الضخم لأنبوب الغاز المغرب – نيجيريا، اولادها الإشارة إلى العمل مع الشركاء الأفارقة على البعد الأمني والاستقرار، وهو ما سيكون محط عمل الدبلوماسية المغربية الافريقية مستقبلا ، كما أن الإشارة الثانية هو ان مشروع انبوب الغاز هو مطالبة الدول الأوروبية الى المساهمة الدبلوماسية على استتباب الامن ببلدان الساحل وبلدان الغرب الافريقي، على اعتبار أن مشروع انبوب الغاز ستستفيد منه إقتصادات البلدان الأوروبية.

كما أكد جلالة الملك على البعد الاستراتيجي الاقتصادي لميناء الداخلة الدولي الذي ستستفيد من خدماته دول القارات الخمس، بإعتباره الطريق البحري الاقرب القارة الأمريكية الشمالية والحنوبية وكذلك لافريقيا واروبا واسيا وبلدان الشرق الاوسط .

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