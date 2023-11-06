الملك يضع سواحل الصحراء المغربية رهن الدول الشقيقة والصديقة

2023-11-06 / 21:06
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هبة بريس _ الرباط

أكد جلالة الملك محمد السادس في خطاب ذكرى المسيرة الخضراء، على أن المغرب يواصل مسيرة التنمية والنماء في مختلف المناطق بما فيها الصحراء المغربية.

وشدد الملك على مبادرة ولوج دول الساحل للمحيط الأطلسي، واضعا البنيات التحتية والمينائية المغربية رهن إشارة هذه الدول الشقيقة والصديقة.

و أضاف الملك، أنه أصبح من الضروري التفكير في تكوين أسطول بحري وتجاري قوي للمملكة، وتأهيل السواحل الأطلسية، ومواصلة إقامة إقتصاد بحري.

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