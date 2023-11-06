الخطاب الملكي : جعل الواجهة الأطلسية للصحراء المغربية محطة للتنمية

2023-11-06 / 21:25
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

أكد الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 48 للمسيرة الخضراء، الذي القاه جلالة الملك محمد السادس ، مساء اليوم الاثنين 6:نونبر الجاري ،على أهمية تأهيل المحيط الأطلسي من بنيات تحتية قادرة على تطوير الاقتصاد بالمناطق الجنوبية للمملكة، وكذلك من أجل تقديم خدمات هذه البنيات المحدثة من ( طرق .ومطارات وموانئ) رهن إشارة البلدان الإفريقية من أجل تطوير اقتصاداتها، كما دعا جلالة الملك الى تمكين دول الساحل من الولوج الأمن إلى المحيط الأطلسي.

هو خطاب إقتصادي بإمتياز، وضع الخطوط العريضة للمرحلة المقبلة، أكد خلاله الملك محمد السادس، موجه الى الفاعلين الاقتصاديين بالمناطق الجنوبية للمملكة، ( الصيد البحري.تحلية المياه.التنقيب على المعادن..) او ما أسماه جلالة الملك ب ” الاقتصاد الازرق” بين المغرب وبعده الافريقي عبر انشاء أكبر الموانئ العالمية، سبحقق التنمية لاقتصادات بلدان الساحل.

الدور الذي يلعبه المغرب كقوة اقليمية، كان في صلب خطاب الملك محمد السادس، من خلال تأهيل الساحل الأطلسي بالصحراء المغربية للتعاون مع الدول الافريقية على الساحل حوالي 23 دولة ، ستستفيد مستقبلا من بنيات المغرب التحتية ( ميناء الداخلة الدولي ) ، وهو ما يصب في شعار المملكة التي أطلق قبل سنوات المغرب – افريقيا ..رابح ..رابح

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