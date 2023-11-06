الملك يشيد بجهود الجيش والأمن والإدارة الترابية

2023-11-06 / 21:03
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هبة بريس _ الرباط

أشاد الملك محمد السادس، بمجهودات عناصر الجيش والأمن والادارة الترابية وكافة القوى الحية في الدفاع عن حقوق الوطن.

وقالجلالته في خطابه مساء يومه الاثنين، بمناسبة الذكرى ال 48 للمسيرة الخضراء، ” نغتنم مناسبة تخليد هذه الذكرى المجيدة لنجدد التزامنا بقيم المسيرة الخضراء ووفائها بقسمها الخالد.”

كما نشيد، يضيف جلالته، بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة الملكية والقوات الأمنية والادارة الترابية وكل القوى الحية داخل الوطن وخارجة في الدفاع عن الحقوق المشروعة للوطن.

ولا يفوتنا أن نستحضر بكل تقدير واجلال روح مبدئي المسيرة الخضراء، والدنا المنعم جلالة الملك الحسن الثاني أكرم الله مثواه والأرواح الطاورة لكل شهداء الوطن الأبرار. يختم عاهل البلاد خطابه

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تعليق واحد

  1. عاش الملك محمد السادس نصره الله والصحراء مغربية نحن قلبا وقالبا مع الملك ضد اعداء وحدتنا الترابية المجموعة الارهابية البوليزاريو وراعيتها الجزائر نظام الكابرنات عبد فرنسا

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