الملك ..لمواكبة التقدم الاقتصادي ينبغي مواصلة العمل على إقامة اقتصاد بحري
وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مساء اليوم الاثنين، خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة
وفي الخطاب قال الملك ” وإذا كانت الواجهة المتوسطية ، تعد صلة وصل بين المغرب وأوروبا ، فإن الواجهة الأطلسية هي بوابة المغرب نحو افريقيا، ونافذة انفتاحه على الفضاء الأمريكي .”
وزاد قائلا ” من هنا يأتي حرصنا على تأهيل المجال الساحلي وطنيا، بما فيه الواجهة الأطلسية للصحراء المغربية، وكذا هيكلة هذا الفضاء الجيو – سياسي على المستوى الإفريقي”
واسترسل الملك بالقول ” غايتنا أن نحول الواجهة الأطلسية ، إلى فضاء للتواصل الإنساني ، والتكامل الاقتصادي ، والإشعاع القاري والدولي.”
وجاء في الخطاب :
لذا، نحرص على استكمال المشاريع الكبرى ، التي تشهدها أقاليمنا الجنوبية ، وتوفير الخدمات والبنيات التحتية ، المرتبطة بالتنمية البشرية والاقتصادية.
وكذا تسهيل الربط ، بين مختلف مكونات الساحل الأطلسي ، وتوفير وسائل النقل ومحطات اللوجستيك ؛ بما في ذلك التفكير في تكوين أسطول بحري تجاري وطني، قوي وتنافسي.
ولمواكبة التقدم الاقتصادي والتوسع الحضري ، الذي تعرفه مدن الصحراء المغربية ، ينبغي مواصلة العمل على إقامة اقتصاد بحري ، يساهم في تنمية المنطقة، ويكون في خدمة ساكنتها.
اقتصاد متكامل قوامه، تطوير التنقيب عن الموارد الطبيعية في عرض البحر؛ ومواصلة الاستثمار في مجالات الصيد البحري ؛ وتحلية مياه البحر، لتشجيع الأنشطة الفلاحية، والنهوض بالاقتصاد الأزرق ، ودعم الطاقات المتجددة.
كما ندعو لاعتماد استراتيجية خاصة بالسياحة الأطلسية ، تقوم على استثمار المؤهلات الكثيرة للمنطقة ؛ قصد تحويلها إلى وجهة حقيقية للسياحة الشاطئية والصحراوية.
2 تعليقات
Vision stratégique que celle annoncée par le souverain du pays et garant de son épanouissement. L’économie de la mer et les retombées importées qu’elle va impliquer pour le Maroc d’abord mais également pour les pays africains du Sahel . Vaste chantier résolument tourné vers l’avenir et porteur de richesse pour notre zone atlantique. Bravo majesté pour cette annonce bénéfique et que tout le monde se mette au travail . Un autre chantier doit obligatoirement suivre, celui de la gouvernance, et il n’est pas moins important. Gageons qu’il soit mis sur la table et appliqué avec la sévérité qui doit aller avec . Amen
مجرد تساؤل.
أين فلسطين !!!؟؟؟
في مقال نشره موقع الحكومة المغربية يوم:23/12/2020، تحت عنوان:” جلالة الملك يوجه رسالة إلى أخيه فخامة الرئيس محمود عباس أبو مازن، رئيس دولة فلسطين.”، جاء فيه على لسان الملك ما نصه:
“أن المغرب يضع دائما القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء المغربية…… أبلغ صاحب الجلالة فخامة الرئيس بأنه سيتم قريبا دعوة لجنة القدس للاجتماع في دورتها الواحدة والعشرين” انتهى الاقتباس
كل العالم بدون استثناء يتحدث عن حرب الإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة والضفة، حتى من لا تعنيه فلسطين ولا تعنيه السياسة شده وفضاعة الإجرام الصهيوني إليهما، و”سيدنا” الملك محمد السادس، أمير “المؤمنين” نصره الله، ورئيس “لجنة القدس”، منذ بدء “طوفان الأقصى”، وجه خطابين ساميين بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية (13/10/2023)، وبمناسبة المسيرة “الخضراء” (06/11/2023)، ووجهه رسالة “سامية” إلى المشاركين في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي أحتضنه مراكش بين 09 و15 أكتوبر.
تجاهل في كلهم فلسطين وما يجري فيه امن حرب إبادة، وكأنه ليس هو من خاطب عباس بما سلف.
كما تجاهل حتى دعوة لجنة القدس التي وعد بها عباس في رسالته منذ حوالي 3 سنوات.
لك الله يا فلسطين، وإيران وفنزويلا وبوليفيا وكولومبيا والصومال وتشاد.