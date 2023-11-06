الملك : لن يتم حل المشكلات في منطقة الساحل والصحراء بالمقاربة الأمنية فقط

هبة بريس – الرباط

قال الملك محمد السادس ، ان المشكلات في منطقة الساحل والصحراء لن يتم حلها بالمقاربة الامنية .

وأضاف الملك محمد السادس في خطاب موجه للأمة بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعون للمسيرة الخضراء ، ان المغرب ماض في مسلسل التنمية باقليمه الجنوبية .

وأكد جلالة الملك ان المقترح المغربي الرامي الى منح الاقاليم الجنوبية حكما ذاتيا بالصحراء يبقى الحل الوحيد لهذا النزاع المفتعل .

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