” انفجارات السمارة” ..250 شخصية مغربية تصدر بيانا حول العمل الإرهابي

هبة بريس _ عبد الله عياش

قالت فعاليات و طنية وشبابية و نسائية بالمغرب إنها تتابع بقلق بالغ استهداف مدينة السمارة جنوب المغرب بمقذوفات أدت لاستشهاد مدني وإصابة آخرين بجروح،قبل أن تشير إلى أنها تستحضر في هذا السياق ما ظلّ المغرب يحذر منه ومن ارتباطات موجودة بين تنظيم مليشيات البوليساريو وبعض التنظيمات الإرهابية في المنطقة التي تريد استغلال النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية من أجل جرّ المنطقة نحو اللأمن واللاسلم في تهديد صريح.

و تشيد هذه الفعاليات بالمقاربة التي تم اعتمادها في التعاطي مع هذا الحدث ذي الطبيعة الإرهابية على مستوى فتح تحقيق قضائي في الموضوع.

وأكدت أنها تندد بهذا الحدث الأليم الذي يشير بوضوح لتورط تنظيم البوليساريو فيه وفي استهداف المدنيين الآمنين، خاصة بعد إعلان العديد من عناصره عن تبنيهم لهذا العمل الإرهابي.

وأعلنت هذه الفعاليات ما يلي:

1- نتقدم بأصدق تعازينا لأسرة الشاب الذي استشهد في هذا الحادث مع متمنياتنا للجرحى بالشفاء العاجل.

2- نندد بهذا العمل ذي الطبيعة الإرهابية ونطالب السلطات القضائية بتقديم كافة المتورطين أمام العدالة، وتعميم مذكرات بحث لدى الأنتربول لمتابعتهم.

3- نعرب عن مطالبتنا بتصنيف مليشيات البوليساريو كتنظيم إرهابي والتنسيق مع الجهات الدولية الفاعلة في مجال مكافحة الإرهاب بهذا الشأن.

4- نطالب منظمة الأمم المتحدة بالاضطلاع بكافة أدوارها في حفظ السلم والأمن بالمنطقة والمضي قدما في تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وآخرها قرار 2703 الذي اعتبر الحكم الذاتي الحل الوحيد لطي الملف.

5- الدعوة للتعبئة العامة من أجل مواجهة كل التهديدات الإرهابية المحتملة القادمة من التراب الجزائري.

6- نحمل الدولة الجزائرية المسؤولية الكاملة باعتبارها الحاضنة لتنظيم مليشيات البوليساريو الإرهابي.

** التوقيعات :

1 نوفل البعمري

2 محمد بودن

3 عائشة ادويهي

4 العالية أعمر

5 حكيم التوزاني

6 المصطفى المريزق

7 عبدالرحيم المنار اسليمي

8 يوسف غريب

9 عائشة الكرجي

10 حجيبة ماء العينين

11 المصطفى الادريسي

12 مشيج القرقري

13 هشام السنوسي

14محمد الغيث ماء العينين

15 فاطمة ماء العينين

16 عبد القادر ابرهوما

17 لطيفة عبد ربه

18 الحسين بكار السباعي

19 صفاء ايت حوسى

20 عبد اللطيف سكارجي

21توفيق سليماني

22 أمحمد لقماني

23 رباب الداه

24 جواد شفيل

25 وليد كبير

26 محمد المصطفى خيا

27 كمال لغمام

28 يوسف التدريني

29 بلعيد كروم

30 ابو نعمة نسيب عبد الرزاق

31 ايوب الهاشمي

32 فادي وكيلي عسراوي

33 مصطفى الخلفي

34 أمين الري

35 أسامة الطايع

36 عمر الشرقاوي

37 حسن الكرامز

38 لحسن اقرطيط

39 محمد عاطش

40 فاطمة بكاري

41 سناء الزعيم

42 سلامة بوشامة

43 جواد منصور

44 مصطفى ماءالعينين

45 محمد البزاز

46 البراق شادي عبد السلام

47 لحسن السعدي

48 عبد الرحيم الرماح

49 خالد فتحي

50 جمال اغماني

51 العالية ماء العينين

52 خالد مصلوحي

53 رقية أشمال

54 سعيد البقالي

55 نجيب الصومعي

56 عزيز الساطوري

57 اغلانة كزيزة

58 خالد أشيبان

59 حنان تسوري بن تسوري

60 اعتماد سلام

61 نهى يوسف الفرتوس

62 مصطفى العراقي

63 زهرة ساعد

64 الصديق معنينو

65 محمد المتوكل

66 فاطمة الزهراء الزوهيري

67 عبد الصادق السعيدي

68 برحو بوزياني

69 كريم بوعلام

70 ساعد عائشة

71 بدر الزاهر الأزرق

72 سناء المسعودي

73 احمد قباج

74 محمد الأمين الراكب

75 ناجي مولاي لحسن

76 يوسف الجميلي

77 حسام هاب

78 أحمد المهدي مزواري

79 عبد الحفيظ المنور

80 حميد لمريسي

81 يوسف الكلاخي

82 سعد ناصر

83 عبدالاله بوسحابة

84 ادم بوهلال

85 فاطمتو الدوني

86 مراد العجوطي

87 محمد الصبر

88 محمد الزكاري العمراني

89 شيماء بيري

90 سعيد خمري

91 عبد الهادي مزراري

92 محمد الزهراوي

93 محمد الغالي

94 المصطفى العسري

95 مصطفى الغاشي

96 سمير والقاضي

97 رضا كريفي

98 فتيحة شتاتو

99 أمين نصر الله

100 محسن البوزيدي

101 ادريس لكريني 102 محمد سلامي

103 ميمون لغمير

104 حميد أبولاس

105 نورالدين المنيوي

106 محمد المحجوب الدبدا

107 المهدي منشد

108 محجوب البرش

109أحمد ابيتان

110 امبارك أبو العباس

111 عبد الاله المكناسي

112 كريم الزيتوني

113 الضو بوكيو

114 جمال الزيتوني

115 امبارك ادحوم

116 السعدية أشقير

117 مريم الحنصالي

118 سعاد اكرام

119 توفيق اكرام

120 رشيد بوكيو

121 عبد ربه ابو العباس

122 ابتسام عزاوي

123 كريمة غانم

124 محمدن بيري

125 حميد جماهري

126 ميلود بلقاضي

127 حسن بنهر

128 ادريس قصوري

129 ماجدة ايت لكتاوي

130 إدريس قريش

131أحمد الأرقام

132 سميرة مسرار

133 مصطفى الرميد

134 خديجة الزومي

135 منيرة الرحوي

136 رحيمة الوزاني

137 حليمة الزومي

138 محسن الندوي

139 عبد الرزاق الصبيحي

140 منير بلغيتي

141 رشيد بوطربوش

142 مولاي اسماعيل العلوي

143 محمد المنتصر

144محمد المصطفى عزام

145أحمد احسيسن

146عمر سعدون

147سعيد فكاك

148 عائشة دتسولي

149 منصور لمباركي

150عبد الرحمان بليزيد

151 محمد بوخريص

152أحمد بيسبيس

153خالد المسفيوي

154 عبد الوهاب المريني

155 عبد الرحمن خاشي

156 علي خيا

157 محمد ميكيل

158 عبد الفتاح ارميشي

159 حاتم بكار

160 رحمة وقاري

161 وفاء افيلال

162 نادية شادي

163 أمينة السباعي

164 عائشة علوي عزيزي

165 خديجة الفلاكي

166 نعيمة بن يحيى

167 يوسف بلهيسي

168 مونية علالي

169 مصطفى تاج

170النعمة ماء العينين

171محمد إيشو

172 حسناء الصالحي

173 حسن التايقي

174 مصطفى العباسي

175عبد الحي بسة

176 بوبكر لاركو

177 بشرى العافية

178 مراد تابت

179 مصطفى قرطيط

180الذهبي مليكة

181 عبدالرزاق بن الحوزي

182 محمد الفران

183 عبد العزيز الرماني

184محمد آيت بيهي

185 محمد البوزيدي

186 محمد خكلي

187 عبد.المالك أصريح

188 منتصر حمادة

189 أنس معطى الله

190 محمد غياث

191 محمد طارق

192 نجوى سائل

193 سعيد بن معنان

194 عبد الله شلال

195 حميد ايت الفقيه

196محمد لعلو

197 أحمد شهلي

198 نور الدين البيار

199 طارق عطا

200 امال هواري

201 هشام اعناجي

202 حسن قديم

203 ياسر الوادي

204 ياسين العشيري

205 طارق عطا

206 خولة اجعيفري

207 محمد ايت بو

208 محمد شلاي

209 وداد الملحاف

210 محمد عبابو

211 الحسن ايت بيهي

213 خالد ديدي

214 رباب السويحلي

215 ليلى الصالح

216 محمد فجري

217 فتح الله الرفاعي

218 نعيمة لحروري

219 محمد لعرج

220 إبراهيم الزكري

221 طارق عبيبو

222 عبد العزيز كوكاس

223 حمزة فاوزي

224 أنس الغنادي

225 عبد الرحيم المرزوقي

226 عثمان جمعون

227محمد ناصر

228 سعيد المعروفي

229 عبد الصمد بنعباد

230 عزيزة ايت موسى

231 حفيظ الزهري

232 قطر الندى البازي

233 لمياء الخلوفي

234 نعيمة فراح

235 السالك بوجدور

236 عدنان العود.

237 يوسف الحايك

238 محمد حفيضي

239 محمد القريشي

240 رضى حموز

241 رضى الفلاح

242 عبد الوافي هرواش

243 أيوب الخياطي

244 موسى بنحيدا

245 سعيد المشاط

246 ناهد بناني

247 مراد الطلحاوي

248 خالد اشطيبات

249 عبد الواحد زيات

250 أحمد مفيد

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