” انفجارات السمارة” ..250 شخصية مغربية تصدر بيانا حول العمل الإرهابي
قالت فعاليات و طنية وشبابية و نسائية بالمغرب إنها تتابع بقلق بالغ استهداف مدينة السمارة جنوب المغرب بمقذوفات أدت لاستشهاد مدني وإصابة آخرين بجروح،قبل أن تشير إلى أنها تستحضر في هذا السياق ما ظلّ المغرب يحذر منه ومن ارتباطات موجودة بين تنظيم مليشيات البوليساريو وبعض التنظيمات الإرهابية في المنطقة التي تريد استغلال النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية من أجل جرّ المنطقة نحو اللأمن واللاسلم في تهديد صريح.
و تشيد هذه الفعاليات بالمقاربة التي تم اعتمادها في التعاطي مع هذا الحدث ذي الطبيعة الإرهابية على مستوى فتح تحقيق قضائي في الموضوع.
وأكدت أنها تندد بهذا الحدث الأليم الذي يشير بوضوح لتورط تنظيم البوليساريو فيه وفي استهداف المدنيين الآمنين، خاصة بعد إعلان العديد من عناصره عن تبنيهم لهذا العمل الإرهابي.
وأعلنت هذه الفعاليات ما يلي:
1- نتقدم بأصدق تعازينا لأسرة الشاب الذي استشهد في هذا الحادث مع متمنياتنا للجرحى بالشفاء العاجل.
2- نندد بهذا العمل ذي الطبيعة الإرهابية ونطالب السلطات القضائية بتقديم كافة المتورطين أمام العدالة، وتعميم مذكرات بحث لدى الأنتربول لمتابعتهم.
3- نعرب عن مطالبتنا بتصنيف مليشيات البوليساريو كتنظيم إرهابي والتنسيق مع الجهات الدولية الفاعلة في مجال مكافحة الإرهاب بهذا الشأن.
4- نطالب منظمة الأمم المتحدة بالاضطلاع بكافة أدوارها في حفظ السلم والأمن بالمنطقة والمضي قدما في تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وآخرها قرار 2703 الذي اعتبر الحكم الذاتي الحل الوحيد لطي الملف.
5- الدعوة للتعبئة العامة من أجل مواجهة كل التهديدات الإرهابية المحتملة القادمة من التراب الجزائري.
6- نحمل الدولة الجزائرية المسؤولية الكاملة باعتبارها الحاضنة لتنظيم مليشيات البوليساريو الإرهابي.
** التوقيعات :
1 نوفل البعمري
2 محمد بودن
3 عائشة ادويهي
4 العالية أعمر
5 حكيم التوزاني
6 المصطفى المريزق
7 عبدالرحيم المنار اسليمي
8 يوسف غريب
9 عائشة الكرجي
10 حجيبة ماء العينين
11 المصطفى الادريسي
12 مشيج القرقري
13 هشام السنوسي
14محمد الغيث ماء العينين
15 فاطمة ماء العينين
16 عبد القادر ابرهوما
17 لطيفة عبد ربه
18 الحسين بكار السباعي
19 صفاء ايت حوسى
20 عبد اللطيف سكارجي
21توفيق سليماني
22 أمحمد لقماني
23 رباب الداه
24 جواد شفيل
25 وليد كبير
26 محمد المصطفى خيا
27 كمال لغمام
28 يوسف التدريني
29 بلعيد كروم
30 ابو نعمة نسيب عبد الرزاق
31 ايوب الهاشمي
32 فادي وكيلي عسراوي
33 مصطفى الخلفي
34 أمين الري
35 أسامة الطايع
36 عمر الشرقاوي
37 حسن الكرامز
38 لحسن اقرطيط
39 محمد عاطش
40 فاطمة بكاري
41 سناء الزعيم
42 سلامة بوشامة
43 جواد منصور
44 مصطفى ماءالعينين
45 محمد البزاز
46 البراق شادي عبد السلام
47 لحسن السعدي
48 عبد الرحيم الرماح
49 خالد فتحي
50 جمال اغماني
51 العالية ماء العينين
52 خالد مصلوحي
53 رقية أشمال
54 سعيد البقالي
55 نجيب الصومعي
56 عزيز الساطوري
57 اغلانة كزيزة
58 خالد أشيبان
59 حنان تسوري بن تسوري
60 اعتماد سلام
61 نهى يوسف الفرتوس
62 مصطفى العراقي
63 زهرة ساعد
64 الصديق معنينو
65 محمد المتوكل
66 فاطمة الزهراء الزوهيري
67 عبد الصادق السعيدي
68 برحو بوزياني
69 كريم بوعلام
70 ساعد عائشة
71 بدر الزاهر الأزرق
72 سناء المسعودي
73 احمد قباج
74 محمد الأمين الراكب
75 ناجي مولاي لحسن
76 يوسف الجميلي
77 حسام هاب
78 أحمد المهدي مزواري
79 عبد الحفيظ المنور
80 حميد لمريسي
81 يوسف الكلاخي
82 سعد ناصر
83 عبدالاله بوسحابة
84 ادم بوهلال
85 فاطمتو الدوني
86 مراد العجوطي
87 محمد الصبر
88 محمد الزكاري العمراني
89 شيماء بيري
90 سعيد خمري
91 عبد الهادي مزراري
92 محمد الزهراوي
93 محمد الغالي
94 المصطفى العسري
95 مصطفى الغاشي
96 سمير والقاضي
97 رضا كريفي
98 فتيحة شتاتو
99 أمين نصر الله
100 محسن البوزيدي
101 ادريس لكريني 102 محمد سلامي
103 ميمون لغمير
104 حميد أبولاس
105 نورالدين المنيوي
106 محمد المحجوب الدبدا
107 المهدي منشد
108 محجوب البرش
109أحمد ابيتان
110 امبارك أبو العباس
111 عبد الاله المكناسي
112 كريم الزيتوني
113 الضو بوكيو
114 جمال الزيتوني
115 امبارك ادحوم
116 السعدية أشقير
117 مريم الحنصالي
118 سعاد اكرام
119 توفيق اكرام
120 رشيد بوكيو
121 عبد ربه ابو العباس
122 ابتسام عزاوي
123 كريمة غانم
124 محمدن بيري
125 حميد جماهري
126 ميلود بلقاضي
127 حسن بنهر
128 ادريس قصوري
129 ماجدة ايت لكتاوي
130 إدريس قريش
131أحمد الأرقام
132 سميرة مسرار
133 مصطفى الرميد
134 خديجة الزومي
135 منيرة الرحوي
136 رحيمة الوزاني
137 حليمة الزومي
138 محسن الندوي
139 عبد الرزاق الصبيحي
140 منير بلغيتي
141 رشيد بوطربوش
142 مولاي اسماعيل العلوي
143 محمد المنتصر
144محمد المصطفى عزام
145أحمد احسيسن
146عمر سعدون
147سعيد فكاك
148 عائشة دتسولي
149 منصور لمباركي
150عبد الرحمان بليزيد
151 محمد بوخريص
152أحمد بيسبيس
153خالد المسفيوي
154 عبد الوهاب المريني
155 عبد الرحمن خاشي
156 علي خيا
157 محمد ميكيل
158 عبد الفتاح ارميشي
159 حاتم بكار
160 رحمة وقاري
161 وفاء افيلال
162 نادية شادي
163 أمينة السباعي
164 عائشة علوي عزيزي
165 خديجة الفلاكي
166 نعيمة بن يحيى
167 يوسف بلهيسي
168 مونية علالي
169 مصطفى تاج
170النعمة ماء العينين
171محمد إيشو
172 حسناء الصالحي
173 حسن التايقي
174 مصطفى العباسي
175عبد الحي بسة
176 بوبكر لاركو
177 بشرى العافية
178 مراد تابت
179 مصطفى قرطيط
180الذهبي مليكة
181 عبدالرزاق بن الحوزي
182 محمد الفران
183 عبد العزيز الرماني
184محمد آيت بيهي
185 محمد البوزيدي
186 محمد خكلي
187 عبد.المالك أصريح
188 منتصر حمادة
189 أنس معطى الله
190 محمد غياث
191 محمد طارق
192 نجوى سائل
193 سعيد بن معنان
194 عبد الله شلال
195 حميد ايت الفقيه
196محمد لعلو
197 أحمد شهلي
198 نور الدين البيار
199 طارق عطا
200 امال هواري
201 هشام اعناجي
202 حسن قديم
203 ياسر الوادي
204 ياسين العشيري
205 طارق عطا
206 خولة اجعيفري
207 محمد ايت بو
208 محمد شلاي
209 وداد الملحاف
210 محمد عبابو
211 الحسن ايت بيهي
213 خالد ديدي
214 رباب السويحلي
215 ليلى الصالح
216 محمد فجري
217 فتح الله الرفاعي
218 نعيمة لحروري
219 محمد لعرج
220 إبراهيم الزكري
221 طارق عبيبو
222 عبد العزيز كوكاس
223 حمزة فاوزي
224 أنس الغنادي
225 عبد الرحيم المرزوقي
226 عثمان جمعون
227محمد ناصر
228 سعيد المعروفي
229 عبد الصمد بنعباد
230 عزيزة ايت موسى
231 حفيظ الزهري
232 قطر الندى البازي
233 لمياء الخلوفي
234 نعيمة فراح
235 السالك بوجدور
236 عدنان العود.
237 يوسف الحايك
238 محمد حفيضي
239 محمد القريشي
240 رضى حموز
241 رضى الفلاح
242 عبد الوافي هرواش
243 أيوب الخياطي
244 موسى بنحيدا
245 سعيد المشاط
246 ناهد بناني
247 مراد الطلحاوي
248 خالد اشطيبات
249 عبد الواحد زيات
250 أحمد مفيد