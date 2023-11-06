المسيرة الخضراء .. إعطاء انطلاقة أشغال مشاريع تنموية بابن سليمان

هبة بريس _ بنسليمان

جرى، اليوم الإثنين بإقليم بنسليمان، تدشين وإعطاء انطلاقة أشغال مجموعة من المشاريع التنموية، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى ال48 للمسيرة الخضراء.

وبهذه المناسبة، قام عامل إقليم بنسليمان سمير اليزيدي، بحضور على الخصوص كل من رئيس المجلس الإقليمي والمنتخبين والسلطات الإقليمية المدنية والعسكرية والعديد من فعاليات المجتمع المدني، بتدشين “داخلية فضالات” بالثانوية التأهيلية أحمد الحنصالي المتواجدة بجماعة فضالات.

بتعلق الأمر بمشروع تم إنجازه في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مساحة إجمالية تبلغ 280 مترا مربعا.

وتستهدف هذه الداخلية، التي ساهمت فيها، على مستوى التجهيز، المندوبية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تلميذات العالم القروي.

ويتألف هذا المشروع، الذي بلغت كلفته الإجمالية أزيد من مليون و600 ألف درهم، من مجموعة من الغرف والمرافق الصحية، وتصل قدرته الإستيعابية 42 سريرا.

وعلى مستوى جماعة مليلة، جرى تدشين داخلية بثانوية محمد بن عبد الكريم الخطابي، وذلك بهدف محاربة الهدر المدرسي بالنسبة للفتاة القروية، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لهذا المشروع 56 سريرا.

وتأتي هذه الداخلية، التي أنجزت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من أجل تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا.

وتبلغ الكلفة الإجمالية لهذا المشروع، الذي ساهمت فيه المندوبية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على مستوى التجهيز، أزيد من مليون و680 ألف درهم.

أما بجماعة الردادنة أولاد مالك، فقد تم تدشين وحدة للتعليم الأولي بدوار اولاد حداد والتي تدخل في إطار برنامج عمل المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019 – 2030.

وبهذه المناسبة، أوضح حسن عابدي رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم بنسليمان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن برنامج عمل المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية عرف برمجة 104 وحدة للتعليم الأولي بكلفة إجمالية تقدر ب 36 مليون درهم تشمل البناء والتسيير والتجهيز.

وأضاف أنه في آخر هذه السنة تم بلوغ الأهداف المسطرة ضمن هذا البرنامج، وبذلك جرى تغطية مجموع الدواوير والجماعات القروية بالإقليم بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وتابع أن تدشين الداخليتين يندرج في إطار البرنامج الأول المتعلق بتدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا، مضيفا أن هذا البرنامج يهم أساسا العالم القروي.

من جانبها، أوضحت حنان سريتي المسؤولة الإقليمية للمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي بإقليم بنسليمان، في تصريح مماثل، أن وحدة التعليم الأولي بدوار ولاد حداد، التي تم تدشينها تشرف عليها هذه المؤسسة، وذلك في إطار شراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وتابعت أن عدد الوحدات بالإقليم، التي تشرف على تسييرها هذه المؤسسة، بلغت 104 وحدة تتواجد بالعالم القروي، مضيفة أن جميع أطفال الدواوير يستفيدون من تعليم أولي توفره المؤسسة إلى جانب كافة الوسائل والأدوات لفائدة الأطر التربوية والأطفال.

من جهة أخرى، أعطى عامل الإقليم، بالمناسبة نفسها، انطلاقة أشغال تهيئة مختلف المسالك بدوار جماعة الزيايدة والتي يبلغ طولها 5ر7 كيلومترا بتكلفة تفوق مليونين و189 ألف درهم.

كما أعطيت انطلاقة أشغال تقوية وتوسيع الطريق الإقليمية رقم 3330 الواقعة بجماعة موالين الواد البالغ طولها 7 كيلومترات بكلفة تبلغ 6ر8 مليون درهم، وذلك بهدف عصرنة الشبكة الطرقية بالإقليم.

وبجماعة بئر النصر، أعطيت انطلاقة أشغال تقوية وتوسيع الطريق الإقليمية رقم 3337 ، التي ستمتد على طول 6ر10 كلم بكلفة 39ر13 مليون درهم، وذلك من أجل فك العزلة وتحسين الظروف المعيشية لساكنة الإقليم.

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