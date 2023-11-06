البيت الابيض : احتمال وقف ” مؤقت” لإطلاق النار بغزة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

اعلن البيت الأبيض ، أن الرئيس الامريكي جو بايدن قد ناقش مع رئيس الوزراء الاسرائلي بنيامين نتنياهو ، على خطة تكتيكية جديدة واحتمال وقف إطلاق النار في الايام القليلة القادمة .

وجاء الاتفاق ” المبهم” بعد ضغط دولي على إسرائيل ونقاش كبير داخل الولايات المتحدة الأمريكية، واستنكار دولي من قتل المدنيين ( الاطفال والنساء والمرضى) في قطاع غزة الفلسطيني، والذي خلف الآلاف من القتلى والجرحى.

كما أن قضية الأسرى لدى حماس، والذين كانوا دروعا بشرية لهجمات القوات الاسرائلية، وتأكيد فصيل كتائب القسام عن فقدان اكثر من 60 اسير في الهجمات الجوية على غزة.

كما أن الاتفاق الجديد، جاء بعد الهجمة التي تعرض لها بنيامين نتنياهو داخل إسرائيل عن معارضين يهود للحرب خصوصا من فقدوا ابناءهم في المعارك او اهالي الاسرى، وكذلك هجمة اخرى خارجية من عدد من اليهود بدول أوروبية ساندت الحرب على غزة خصوصا موقف فرنسا بعد أن بعث حوالي 80 شخصية يهودية لعريضة استنكار ضد نتنياهو وماكرون.

كما أن الحرب على غزة، أثارت مخاوف دولية من إستمرار المعارك البرية بالمنطقة، ونزوح الآلاف من ساكنة غزة، اعتبرتها بعض الدول العربية ( الاردن ) هو إعلان حرب، وهو ما يهدد منطقة الشرق الأوسط .

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