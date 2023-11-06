البيت الابيض : احتمال وقف ” مؤقت” لإطلاق النار بغزة

2023-11-06 / 20:14
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

اعلن البيت الأبيض ، أن الرئيس الامريكي جو بايدن قد ناقش مع رئيس الوزراء الاسرائلي بنيامين نتنياهو ، على خطة تكتيكية جديدة واحتمال وقف إطلاق النار في الايام القليلة القادمة .

وجاء الاتفاق ” المبهم” بعد ضغط دولي على إسرائيل ونقاش كبير داخل الولايات المتحدة الأمريكية، واستنكار دولي من قتل المدنيين ( الاطفال والنساء والمرضى) في قطاع غزة الفلسطيني، والذي خلف الآلاف من القتلى والجرحى.

كما أن قضية الأسرى لدى حماس، والذين كانوا دروعا بشرية لهجمات القوات الاسرائلية، وتأكيد فصيل كتائب القسام عن فقدان اكثر من 60 اسير في الهجمات الجوية على غزة.

كما أن الاتفاق الجديد، جاء بعد الهجمة التي تعرض لها بنيامين نتنياهو داخل إسرائيل عن معارضين يهود للحرب خصوصا من فقدوا ابناءهم في المعارك او اهالي الاسرى، وكذلك هجمة اخرى خارجية من عدد من اليهود بدول أوروبية ساندت الحرب على غزة خصوصا موقف فرنسا بعد أن بعث حوالي 80 شخصية يهودية لعريضة استنكار ضد نتنياهو وماكرون.

كما أن الحرب على غزة، أثارت مخاوف دولية من إستمرار المعارك البرية بالمنطقة، ونزوح الآلاف من ساكنة غزة، اعتبرتها بعض الدول العربية ( الاردن ) هو إعلان حرب، وهو ما يهدد منطقة الشرق الأوسط .

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‫7 تعليقات

  2. حسبي الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اين العرب في مقتل المسلمين..

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  3. كم من الصبر يكفيكم لتتحملو كل هذا الكم من الفقدان و الأوجاع ماذا نقول لكم لنواسيكم يا أهل العزة و الكرامة يا من نستمد منكم قوتنا و صبرنا فنحن أصبحنا نحتاج للمواساة و نحتاج أن نقبل العزاء و نحن أحياء و كأننا أموات بسكوتنا و بقلوبنا الممزقة من مآسيكم فأنتم من تبقى لنا من رائحة العروبة القحة و الإسلام الحق الذي لا يقبل إلا الكرامة و العزة و القوة للمؤمن نفتخر بكم و نسأل الله أن ينصركم و يجبر خواطركم بخسارة مهينة لعدونا و عدوكم خسارة تفقده الثقة في نفسه و جيشه و قوته الزائفة و في كل من والاه اللهم آمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين…

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  5. اللهم صبرهم وانصرهم بجنود من السماء والأرض اللهم ثبت أقدامهم وكن معهم ولا تكن عليهم حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..

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  6. الله ارحم الشهداء وانصر المقاومة يارب العالمين فعلا كل ما يقع حاليا في فلسطين يدمي القلوب..

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