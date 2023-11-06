“الشيات”: أي علاقات مع إسرائيل يجب ألا تتناقض مع مصالح فلسطين

2023-11-06 / 19:23
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هبة بريس _ بتصرف

تستمر العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم 31 على التوالي، وهو ماخلف الآلاف من الشهداء الشيء الذي بات معه الجميع يتساءل عن مستقبل العلاقات بين إسرائيل والمغرب ..

وحول مستقبل العلاقات بين إسرائيل والمغرب ، قال خالد الشيات، أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي بالمغرب، إن الملف مرتبط بجانبين في كل المسارات التي ربطت بين بعض الدول العربية وإسرائيل من ناحية الاتفاقية.

ويضيف،، أن هناك ما يسمى بالشروط الأصلية، وأخرى موضوعية، موضحا أن أي علاقات مع إسرائيل يجب ألا تتناقض مع مصالح الشعب الفلسطيني، والمواقف التاريخية لهذه الدول من القضية الفلسطينية.

ووفق الشيات، فإن بعض الدول كانت تستعد لتوقيع اتفاقيات جديدة مع إسرائيل، وكانت هناك مستويات متقدمة مرتقبة بين المغرب وإسرائيل.

ولفت أستاذ العلاقات الدولية إلى أن مدى تأثر”المصالح” بالمعايير “الأخلاقية”، مرتبط بالتهديد الذي قد يحدث داخليا، خاصة أن انغماس بعض الحكومات مع إسرائيل قد يكون له ثمن على المستوى الداخلي.

وتابع: “هناك بعض المخرجات تظل مطروحة أمام الحكومات، تتمثل في استدعاء السفراء أو قطع العلاقات الدبلوماسية”.

وأشار خالد الشيات إلى أن الخيارات التي يمكن أن يلجأ إليها المغرب، سواء ما كانت قطع العلاقات الدبلوماسية، أو الدخول في مسارات غير التقارب، الذي كان بين البلدين، تظل محل ترقب_ يقول الشيات لسبوتنيك

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‫4 تعليقات

  1. عاشت العلاقة المغربية الإسرائيلية.
    عاش المغرب ولاعاش من خانه.
    عدونا هو عدو وحدتنا الترابية ورثة الشيوعي بوخروبة

    1
    رد

  2. عاشت العلاقة المغربية الإسرائيلية.
    عاش المغرب ولاعاش من خانه.
    عدونا هو عدو وحدتنا الترابية ورثة الشيوعي بوخروبة

    رد

  3. كون العلاقة بين إسرائيل والمغرب جيدة في خلق استراتيجية لحماية المقدسات الوطنية مسيحي مسلم هندوسي يجب احترام معايير لحزب المعارضة لخلق السلم وذلك حسب المواطنين المقيمين خارج أرض الوطن أعانهم الله على الجهود المبذولة من طرفهم في حمى الوطن الدولي

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