البطولة الاحترافية.. النفاتي يقود الرجاء الرياضي للفوز أمام الفتح الرياضي

فاز الرجاء الرياضي على ضيفه الفتح الرياضي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، لحساب الجولة الثامنة من البطولة الاحترافية.

افتتح آدم النفاتي التسجيل للرجاء الرياضي في الدقيقة 3، وعاد نفس اللاعب ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 64.

ورفع الرجاء الرياضي بهذا الفوز رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث، بينما توقف رصيد الفتح الرياضي عند 14 نقطة في المركز السادس.

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