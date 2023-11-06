حماس : لن نقبل بـ”وصاية على مقاس” إسرائيل”

هبة بريس _ وكالات

أعلن القيادي في حركة حماس في لبنان أسامة حمدان الإثنين أن الفصيل الفلسطيني لن يقبل بـ”وصاية” على قطاع غزة، رافضا تمرير خطط لـ”عزل” حماس التي وضعت إسرائيل هدف القضاء عليها في حربها على القطاع المحاصر.

وقال حمدان خلال مؤتمر صحافي “للذين يظنون أن حماس ذاهبة، ستبقى حماس ضمير شعبنا وتطلعاته ولن تستطيع قوة في الأرض انتزاعها او تهميشها”، مضيفاً أن “مخططات أمريكا والاحتلال احلام وجزء من حرب نفسية نرجو ألا يتورط بها أحد”.

وتابع “نحذر كافة الأطراف من التسابق مع هذه المحاولات المشبوهة التي تسعى لفرض وصاية على شعبنا يكون فيها للاحتلال الكلمة العليا، ولن يسمح شعبنا بأن تمرر الولايات المتحدة مخططاتها بايجاد قيادة على مقاسها وعلى مقاس الاحتلال”.

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وبلغت حصيلة القصف الإسرائيلي 10022 شهيدا بينهم أكثر من أربعة آلاف طفل، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الإثنين، مشيرة إلى أن 292 فلسطينياً على الأقل استُشهدوا ليل الأحد الإثنين.

وفي إسرائيل، قتل 1400 شخص معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول لهجوم حماس، بحسب السلطات الإسرائيلية.

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