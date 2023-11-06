الرئاسيات الأمريكية 2024…ترامب يتقدم على بايدن في خمس ولايات رئيسية

هبة بريس _ وكالات

أظهرت نتائج استطلاع جديد للرأي، اليوم الاثنين، أن دونالد ترامب، المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، يتقدم على الرئيس جو بايدن في خمس ولايات رئيسية.

وحسب استطلاع الرأي، الذي أجرته صحيفة “نيويورك تايمز” وكلية “سيينا”، فإن الرئيس السابق سيفوز على منافسه الديمقراطي في ولايات أريزونا وجورجيا وميشيغان ونيفادا وبنسلفانيا، بهامش يتأرجح بين 3 و10 في المائة.

وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن ترامب سيحصل في أريزونا على 49 في المائة من الأصوات مقابل 44 في المائة للرئيس بايدن، الذي سيكتفي أيضا بـ43 في المائة من الأصوات في جورجيا فيما سيحصل منافسه على 49 في المائة. وفي نيفادا، سيحقق الملياردير ترامب فوزا كبيرا بنسبة 52 في المائة من الأصوات، مقابل 41 بالمائة فقط للرئيس بايدن.

وفي ولاية ميشيغان، أظهرت نتائج استطلاع الرأي تقلص التقدم الذي يحققه ترامب، لكنه يظل ملحوظا وبنسبة 48 بالمائة من نوايا التصويت، مقابل 43 في المائة لصالح جو بايدن، كما سيظفر ترامب بنسبة 48 بالمائة في بنسلفانيا، في مقابل 44 في المائة لصالح بايدن.

وتظل ويسكونسن الولاية الرئيسية الوحيدة التي سيتقدم فيها الرئيس الأمريكي الحالي على المرشح الجمهوري، وذلك بنسبة 47 مقابل 45 في المائة.

وحسب صحيفة “نيويورك تايمز”، فإن نتائج هذا الاستطلاع، الذي تم إنجازه ما بين 22 أكتوبر و3 نونبر في صفوف 3662 ناخبا مسجلا، بهامش خطأ يتراوح بين 4.4 و4.8 في المائة، تظهر تحولا ملحوظا، بعد أن كان بايدن قد ظفر بالولايات الست في عام 2020، في مواجهة ترامب.

وعقب سلسلة من استطلاعات المنجزة مؤخرا، والتي منح العديد منها التقدم لدونالد ترامب على المرشح الديمقراطي، جدد فريق حملة بايدن التأكيد على أن الطريق أمام الانتخابات الرئاسية ما زال بعيدا وأن قاطن البيت الأبيض لن يدخر جهدا لتعبئة الناخبين في أفق إعادة انتخابه في 2024.

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