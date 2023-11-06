عادل رمزي “في ورطة” قبل إياب نهائي الدوري الأفريقي أمام صن داونز

يواجه عادل رمزي، مدرب الوداد الرياضي مشكلة كبيرة قبل مواجهة ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، في إياب نهائي الدوري الأفريقي.

وتتمثل مشكلة الوداد في غياب قائده ومتوسط ميدانه يحيى جبران عن مباراة الإياب بسبب تراكم الإنذارات، ما سيترك فراغا على مستوى مركز الارتكاز، في ظل الدور الهام ليحيى جبران في تشكيلة الفريق، إلى جانب الخصاص الذي يعاني منه الفريق الأحمر في تركيبته البشرية على مستوى الارتكاز.

ويبحث مدرب الوداد الرياضي، عادل رمزي عن حلول مناسبة لسد الفراغ الذي سيتركه يحيى جبران، حيث يفاضل حاليا بين سرغات واحناش لاختيار البديل للمناسب لجبران في مباراة الإياب.

ومعلوم أن الوداد الرياضي فاز ذهابا على صن داونز بهدفين لواحد، وستجرى مباراة الإياب يوم الأحد القادم بداية من الثانية بعد الزوال ببريتوريا.

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