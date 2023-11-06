صادم.. مقت.ل طفل وإصابة اثنين كل 10 دقائق في غزة

هبة بريس - وكالات

أفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، اليوم الاثنين، بمقتل طفل فلسطيني وإصابة اثنين في المتوسط كل 10 دقائق بقطاع غزة المحاصر.

وكتبت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»: «في المتوسط، يقتل طفل ويصاب اثنان كل 10 دقائق بقطاع غزة جراء الحرب».

ونوهت أن «حماية المدنيين في أوقات النزاع ليست طموحاً أو مثلاً أعلى، بل واجب والتزام تجاه إنسانيتنا المشتركة»، مشددة على أهمية حماية المدنيين أينما كانوا.

وقال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في غزة، إن «50 مدرسة تابعة للوكالة تعرضت للقصف، وأكثر من 80 موظفاً قُتلوا في العدوان الإسرائيلي على القطاع، والمستمر لـ31 يومًا حتى الآن».

وبحسب ما نشرته وكالة «شهاب» الفلسطينية، أشار متحدث «أونروا» إلى نزوح أكثر من مليون شخص داخل غزة، منهم 700 ألف في مراكز الإيواء التابعة للوكالة.

ونوه أن «النازحين فرّوا إلى مراكز الإيواء، وما يصل من مساعدات نقطة في بحر الاحتياجات الأساسية».

وحذر من أن «المساعدات الغذائية التي وصلت إلى مراكز الإيواء ستنفد خلال 5 أيام على الأكثر»، منوهًا أن «الوقود سينفد تماماً خلال فترة وجيزة والوضع سيكون أكثر من كارثي».

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