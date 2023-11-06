النقابة الوطنية للصحافة المغربية تحتج ضد مـ..ـجازر اسرائيل بقطاع غزة

هبة بريس - الرباط

أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن تنظيمها لوقفة احتجاجية، يوم غد الثلاثاء 07 نونبر ، تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لمجازر على يد الجيش الاسرائيلي، وكذا تضامنا مع الصحافيين الفلسطينيين الذين يواجهون الموت كل يوم .

وكشفت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في بلاغ لها أنها “ستنظم يوم الثلاثاء 07 نونبر 2023، وقفة احتجاجية على المجازر المروعة التي تقترفها آلة الدمار الغاشمة لإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، بقطاع غزة، والاستهداف الممنهج للصحفيات والصحفيين في خرق سافر للقانون الدولي، وللتضامن مع زميلاتنا وزملائنا في نقابة الصحفيين الفلسطينيين الذي يواجهون الموت في كل حين”.

وستنطلق الوقفة الاحتجاجية غدا الثلاثاء على الساعة الخامسة مساء امام مقر السفارة الفلسطينية بالرباط .

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