الإصابات تربك وليد الركراكي قبل انطلاق تصفيات المونديال

أربكت الإصابات الناخب الوطني وليد الركراكي قبل انطلاق مشوار المنتخب الوطني المغربي في تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وانضاف الثنائي سليم أملاح، لاعب وسط فالنسيا الإسباني وإسماعيل الصيباري، مهاجم ايندهوفن الهولندي وعز الدين أوناحي، لاعب أولمبيك مارسيليا الفرنسي لقائمة مصابي المنتخب الوطني المغربي.

وتشمل قائمة المصابين أيضا سفيان بوفال، لاعب الريان القطري وزكرياء أبوخلال، لاعب تولوز الفرنسي وأسامة العزوزي، لاعب بولونيا الإيطالي الذين يواصلون مرحلة التعافي.

ويستهل المنتخب الوطني مشواره في تصفيات المونديال بمواجهة تنزانيا يوم 21 نونبر، في ظل التوجه نحو إلغاء مواجهة إريتيريا المقررة يوم 16 نونبر لوجود إمكانية انسحاب خصم أسود الأطلس من التصفيات.

تجدر الإشارة إلى أن الناخب الوطني وليد الركراكي سيعلن عن القائمة النهائية للمنتخب الوطني المغربي يوم الخميس القادم، تمهيدا للمشاركة في تصفيات المونديال خلال فترة التوقف الدولي لشهر نونبر الحالي.

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