جدل بسبب أداء مسلمين لصلاة جماعية في مطار شارل ديغول

هبة بريس - وكالات

أثارت صور مسافرين مسلمين وهم يؤدون صلاة جماعية في مطار شارل ديغول في باريس جدلا.

وأظهرت الصور التي جرى تداولها على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي الأحد، عشرات المسافرين في صالة المغادرة في مطار شارل ديغول وهم يصلون معا قبل رحلة إلى الأردن.

وكتب وزير النقل كليمان بون على منصة إكس أن إدارة المطار ملتزمة تنفيذ القواعد بالكامل وتعهدت أن تكون “حازمة”.

من جهته، كتب الرئيس التنفيذي للشركة المشغلة للمطار “أيروبور دو باري” أوغوستان روماني “هذه سابقة مؤسفة. هناك أماكن مخصصة للعبادة” في المطار.

وأضاف “صدرت تعليمات لشرطة الحدود بحظر تلك الممارسات وستزيد رقابتها”.

وحذّر روماني أيضا من المبالغة في حجم الحادث “في هذا التوقيت”، في إشارة إلى الحرب بين إسرائيل وحماس.

هذا واستمرت الصلاة في المبنى “2 بي” في أكبر مطارات فرنسا والتي شارك فيها حوالى 30 مسافرا، نحو 10 دقائق، على ما قال مصدر في المطار طلب عدم كشف اسمه.

ويضم المطار أماكن مغلقة مخصصة للراغبين بالصلاة من مختلف الأديان.

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