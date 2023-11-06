ياسين بونو يتفوق على حراس الدوري السعودي في إحصائية جديدة

ياسين بونو يتفوق على حراس الدوري السعودي في إحصائية جديدة

2023-11-06 / 16:34
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يتفوق الدولي المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال على جميع حراس الدوري السعودي في إحصائية جديدة.

ووفقا لمنصة “ترانسفر ماركت” فإن ياسين بونو هو أكثر حارس حفاظا على نظافة شباكه في مباريات الدوري السعودي هذا الموسم، بعدما حقق 6 “كلين شيت” في 10 مباريات.

ويأتي البرازيلي مارسيلو غروهي، حارس إتحاد جدة في المركز الثاني ب6 “كلين شيت” أيضا لكن في 12 مباراة، بينما حل السينغالي إدوارد ميندي، حارس الاهلي ثالثا ب 5 “كلين شيت” في 12 مباراة.

ومعلوم أن ياسين بونو انضم للهلال السعودي خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الماضية قادما إليه من إشبيلية الإسباني، وقد حل مؤخرا ثالثا في جائزة أفضل حارس في العالم، كما جاء في المركز 13 ضمن ترتيب الكرة الذهبية.

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