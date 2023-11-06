الوداد يباشر استعداداته لمواجهة الإياب أمام صان داونز

انطلقت صباح الاثنين 6 نونبر 2023، استعدادات فريق الوداد الرياضي لمباراة إياب نهائي الدوري الإفريقي أمام مضيفه ماميلودي صن داونز، المرتقبة يوم الأحد المقبل 12 نونبر 2023، في ملعب “لوفتوس فيرسفيلد” في مدينة بريتوريا.

وخاض لاعبو فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، حصة تدريبية، في مركب بن جلون خصصت لإزالة العياء بعد الفوز بهدفين لواحد، مساء السبت 5 نونبر 2023، على ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، برسم ذهاب نهائي النسخة الأولى من الدوري الإفريقي.

ومن المرتقب أن يسافر فريق الوداد الرياضي إلى جنوب إفريقيا يوم الأربعاء 8 نونبر 2023.

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