الوداد يباشر استعداداته لمواجهة الإياب أمام صان داونز

الوداد يباشر استعداداته لمواجهة الإياب أمام صان داونز

2023-11-06 / 16:13
0

انطلقت صباح الاثنين 6 نونبر 2023، استعدادات فريق الوداد الرياضي لمباراة إياب نهائي الدوري الإفريقي أمام مضيفه ماميلودي صن داونز، المرتقبة يوم الأحد المقبل 12 نونبر 2023، في ملعب “لوفتوس فيرسفيلد” في مدينة بريتوريا.

وخاض لاعبو فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، حصة تدريبية، في مركب بن جلون خصصت لإزالة العياء بعد الفوز بهدفين لواحد، مساء السبت 5 نونبر 2023، على ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، برسم ذهاب نهائي النسخة الأولى من الدوري الإفريقي.

ومن المرتقب أن يسافر فريق الوداد الرياضي إلى جنوب إفريقيا يوم الأربعاء 8 نونبر 2023.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بهدفين .. النفاتي يقود الرجاء الرياضي للفوز أمام الفتح الرياضي

بهدفين .. النفاتي يقود الرجاء الرياضي للفوز أمام الفتح…

2023-11-06 / 19:05
Photo of عادل رمزي “في ورطة” قبل إياب نهائي الدوري الأفريقي أمام صن داونز

عادل رمزي “في ورطة” قبل إياب نهائي الدوري الأفريقي…

2023-11-06 / 18:06
Photo of الإصابات تربك وليد الركراكي قبل انطلاق تصفيات المونديال

الإصابات تربك وليد الركراكي قبل انطلاق تصفيات المونديال

2023-11-06 / 17:06
Photo of ياسين بونو يتفوق على حراس الدوري السعودي في إحصائية جديدة

ياسين بونو يتفوق على حراس الدوري السعودي في إحصائية…

2023-11-06 / 16:34
Photo of المنتخب المغربي للبولو يتأهل إلى المباراة النهائية من بطولة العالم للشوفكان

المنتخب المغربي للبولو يتأهل إلى المباراة النهائية من بطولة…

2023-11-06 / 16:18
Photo of ندوة صحفية لوليد الركراكي قبل تصفيات المونديال

ندوة صحفية لوليد الركراكي قبل تصفيات المونديال

2023-11-06 / 15:33
Photo of تعيين حكم صارم لقيادة إياب نهائي الدوري الإفريقي بين الوداد صان داونز

تعيين حكم صارم لقيادة إياب نهائي الدوري الإفريقي بين…

2023-11-06 / 14:36
Photo of أشرف حكيمي ضمن التشكيلة المثالية للجولة 11 من الدوري الفرنسي

أشرف حكيمي ضمن التشكيلة المثالية للجولة 11 من الدوري…

2023-11-06 / 12:41
Photo of يحيى جبران يغيب عن نهائي الدوري الأفريقي

يحيى جبران يغيب عن نهائي الدوري الأفريقي

2023-11-06 / 10:21
Photo of ريال مدريد يفقد صدارة الليغا بعد تعادله مع رايو فاليكانو

ريال مدريد يفقد صدارة الليغا بعد تعادله مع رايو…

2023-11-05 / 23:18

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق