ندوة صحفية لوليد الركراكي قبل تصفيات المونديال

ندوة صحفية لوليد الركراكي قبل تصفيات المونديال

2023-11-06 / 15:33
0

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الإثنين 6 نونبر 2023، أن وليد الركراكي، مدرب المنتخب الوطني الأول، سيعقد ندوة صحفية، الخميس 9 نونبر 2023، في مركب محمد السادس، على الساعة ال11 صباحا، لإعلان لائحة اللاعبين الذين ستوجه لهم الدعوة لخوض تجمع تدريبي بداية من الإثنين 13 نونبر 2023.

وكشف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن المنتخب الوطني المغربي سيخوض تجمع تدريبي في مركب محمد السادس، بداية من يوم الإثنين 13 نونبر 2023.

ويأتي هذا التجمع التدريبي في إطار استعدادات المنتخب الوطني المغربي لخوض مباراتين أمام المنتخبين الإيريتيري والتنزاني، على التوالي، في 16 و21 نونبر 2023، برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم “مونديال 2026”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تعيين حكم صارم لقيادة إياب نهائي الدوري الإفريقي بين الوداد صان داونز

تعيين حكم صارم لقيادة إياب نهائي الدوري الإفريقي بين…

2023-11-06 / 14:36
Photo of أشرف حكيمي ضمن التشكيلة المثالية للجولة 11 من الدوري الفرنسي

أشرف حكيمي ضمن التشكيلة المثالية للجولة 11 من الدوري…

2023-11-06 / 12:41
Photo of يحيى جبران يغيب عن نهائي الدوري الأفريقي

يحيى جبران يغيب عن نهائي الدوري الأفريقي

2023-11-06 / 10:21
Photo of ريال مدريد يفقد صدارة الليغا بعد تعادله مع رايو فاليكانو

ريال مدريد يفقد صدارة الليغا بعد تعادله مع رايو…

2023-11-05 / 23:18
Photo of المضيق .. مشاركة 90 متسابقا في كأس المسيرة للزوارق الشراعية

المضيق .. مشاركة 90 متسابقا في كأس المسيرة للزوارق…

2023-11-05 / 23:02
Photo of رمزي: “مطمئن تُجاه نتيجة اليوم وعازمون على العودة باللقب”

رمزي: “مطمئن تُجاه نتيجة اليوم وعازمون على العودة باللقب”

2023-11-05 / 22:16
Photo of الوداد البيضاوي ينتصر في ذهاب المباراة النهائية للدوري الإفريقي

الوداد البيضاوي ينتصر في ذهاب المباراة النهائية للدوري الإفريقي

2023-11-05 / 21:26
Photo of لغموشي يتوج ببطولة إفريقيا لسباق دراجات BMX ويتأهل للألعاب الأولمبية

لغموشي يتوج ببطولة إفريقيا لسباق دراجات BMX ويتأهل للألعاب…

2023-11-05 / 21:05
Photo of أولمبيك أسفي يحقق تعادل قاتل أمام مولودية وجدة

أولمبيك أسفي يحقق تعادل قاتل أمام مولودية وجدة

2023-11-05 / 20:57
Photo of البرازيل تعلن ترشحها لاستضافة كأس العالم للسيدات 2027

البرازيل تعلن ترشحها لاستضافة كأس العالم للسيدات 2027

2023-11-05 / 19:13

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق