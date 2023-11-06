ندوة صحفية لوليد الركراكي قبل تصفيات المونديال

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الإثنين 6 نونبر 2023، أن وليد الركراكي، مدرب المنتخب الوطني الأول، سيعقد ندوة صحفية، الخميس 9 نونبر 2023، في مركب محمد السادس، على الساعة ال11 صباحا، لإعلان لائحة اللاعبين الذين ستوجه لهم الدعوة لخوض تجمع تدريبي بداية من الإثنين 13 نونبر 2023.

وكشف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن المنتخب الوطني المغربي سيخوض تجمع تدريبي في مركب محمد السادس، بداية من يوم الإثنين 13 نونبر 2023.

ويأتي هذا التجمع التدريبي في إطار استعدادات المنتخب الوطني المغربي لخوض مباراتين أمام المنتخبين الإيريتيري والتنزاني، على التوالي، في 16 و21 نونبر 2023، برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم “مونديال 2026”.

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