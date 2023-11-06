سطات.. جث.ة قناص تستنفر درك أولاد سعيد

محمد منفلوطي_ هبة بريس

كشفت مصادر هبة بريس، أن عناصر الدرك الملكي بمركز أولاد سعيد التابع لسرية سطات، وُضعت في حالة استنفار قصوى بعد ورود أنباء عن العثور عن جثة قناص وسط حقل من الزيتون وبجانبه بندقيته وخمس رصاصات..

وفي تفاصيل الواقعة كما أكدتها مصادر هبة بريس، فإن عناصر الدرك الملكي بمركز أولاد سعيد بسرية سطات، تلقت اتصالا هاتفيا من شخص أكد من خلاله وفاة زميله “الضحية” الذي كان برفقته في جولة قنص بالقرب من دوار أولاد علال الكزاولة بجماعة الحوازة قيادة أولاد سعيد سطات.

محققو الدرك الملكي بمركز أولاد سعيد انتقلوا إلى عين المكان فور توصلهم بالخبر، حيث عثروا على جثة الضحية بين أشجار الزيتون، وبعد اخضاعها للمعاينة الأولية، تبين لهم أنها لاتحمل آثارا للعنف كما أوردت ذلك مصادرنا، ناهيك عن حجز بط سلاحه الناري من نوع BENELLI، وخمس رصاصات كانت بجانبه، ليتم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمركز الإستشفائي الحسن الثاني بسطات على متن سيارة الإسعاف التابعة لجماعة الحوازة

النيابة العامة المختصة بسطات، دخلت على الخط وأعطت تعليماتها لاخضاع الجثة لتشريح طبي، لمعرفة أسباب الوفاة.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 6 0