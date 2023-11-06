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تارودانت : مقتل نجل شقيقة برلماني بطعنات سكين

2023-11-06 / 15:59
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

اهتز دوار إيلالة جماعة الكدية البيضاء بأولاد التايمة، ليلة الأحد – الاثنين، على وقع جريمة قتل راح ضحيتها نجل شقيقة برلماني سابق بإقليم تارودانت .

وحول تفاصيل الجريمة، أن شابين وهما شقيقين يقطنان بنفس دوار إقامة الضحية، كان قد دخلا معه في خلاف لم تعرف بعد أسبابه، ليقوما بالاجهاز عليه بطعنات قاتلة بسكاكين، فارق حينها الحياة دون التمكن من إنقاذه.

وفور إخطار المصالح الدركية بالمركز الترابي بأولاد التايمة، التي حلت الى مكان الجريمة، وفي وقت وجيز، تمكنت من توقيف الجناة، ووضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية للتحقيق معهما.

وتم إيداع جثة الضحية بتعليمات من النيابة العامة، الى مستودع الأموات بمستشفى المختار السوسي.

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