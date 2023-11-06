الصورة تعبيرية

تارودانت : مقتل نجل شقيقة برلماني بطعنات سكين

2023-11-06 / 15:59
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

اهتز دوار إيلالة جماعة الكدية البيضاء بأولاد التايمة، ليلة الأحد – الاثنين، على وقع جريمة قتل راح ضحيتها نجل شقيقة برلماني سابق بإقليم تارودانت .

وحول تفاصيل الجريمة، أن شابين وهما شقيقين يقطنان بنفس دوار إقامة الضحية، كان قد دخلا معه في خلاف لم تعرف بعد أسبابه، ليقوما بالاجهاز عليه بطعنات قاتلة بسكاكين، فارق حينها الحياة دون التمكن من إنقاذه.

وفور إخطار المصالح الدركية بالمركز الترابي بأولاد التايمة، التي حلت الى مكان الجريمة، وفي وقت وجيز، تمكنت من توقيف الجناة، ووضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية للتحقيق معهما.

وتم إيداع جثة الضحية بتعليمات من النيابة العامة، الى مستودع الأموات بمستشفى المختار السوسي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of كتائب القسام: فقدان أكثر من 60 أسيرا جراء القصف الاسرائيلي

كتائب القسام: فقدان أكثر من 60 أسيرا جراء القصف…

2023-11-06 / 13:18
Photo of عطلة واضرابات وطنية ومسيرات.. التعليم إلى أين؟

عطلة واضرابات وطنية ومسيرات.. التعليم إلى أين؟

2023-11-06 / 12:25
Photo of هل عصابات المخدرات وراء عملية السطو على سيارات الدرك ببرشيد؟

هل عصابات المخدرات وراء عملية السطو على سيارات الدرك…

2023-11-06 / 11:58
Photo of وزارة بنسعيد تطلق بوابة الصحراء المغربية في حلة جديدة

وزارة بنسعيد تطلق بوابة الصحراء المغربية في حلة جديدة

2023-11-06 / 11:46
Photo of عصابات “النصب عبر الهاتف” تسقط عددا من الضحايا

عصابات “النصب عبر الهاتف” تسقط عددا من الضحايا

2023-11-06 / 11:12
Photo of باحث مغربي ضمن الفائزين بجائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية

باحث مغربي ضمن الفائزين بجائزة مجمع الملك سلمان العالمي…

2023-11-06 / 11:00
Photo of إضراب الأساتذة.. فيدرالية تتمسك بضرورة احترام حقوق التلاميذ

إضراب الأساتذة.. فيدرالية تتمسك بضرورة احترام حقوق التلاميذ

2023-11-06 / 10:15
Photo of مغاربة يواصلون مقاطعة منتجات وماركات تدعم الجيش الإسرائيلي

مغاربة يواصلون مقاطعة منتجات وماركات تدعم الجيش الإسرائيلي

2023-11-06 / 09:20
Photo of طقس الاثنين.. زخات مطرية ورياح قوية بعدد من المناطق

طقس الاثنين.. زخات مطرية ورياح قوية بعدد من المناطق

2023-11-06 / 09:04
Photo of أول نشاط رسمي لوزير التعليم العالي بعد إصابته في حادثة سير

أول نشاط رسمي لوزير التعليم العالي بعد إصابته في…

2023-11-05 / 21:02

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق