تعيين حكم صارم لقيادة إياب نهائي الدوري الإفريقي بين الوداد صان داونز

تعيين حكم صارم لقيادة إياب نهائي الدوري الإفريقي بين الوداد صان داونز

2023-11-06 / 14:36
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عين الكاف حكام مباراة إياب نهائي الدوري الإفريقي، الذي سيجمع يوم الأحد المقبل ببريتوريا فريق الوداد الرياضي بمضيفه صان داونز الجنوب الإفريقي.

وأسند الاتحاد الأفريقي مهمة إدارة مباراة الإياب للحكم جان جاك ندالا نغامبو، من الكونغو ديموقراطية، بمساعدة الحكم الكونغولي إلفيس غادي نيو نغوغو، وأرسينو شادريك مارينغو.

وسيلتقي الفريقان يوم الأحد المقبل في بريتوريا لحساب إياب المسابقة في نسختها الأول لحسم هوية الفائز باللقب منهما.

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‫3 تعليقات

  2. الفار هو الحكم الصارم اما الحكم الإنسان يبقى مجرد شخص يهرول ويغفر وقليلا ما يقرر

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