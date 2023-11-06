جنوب إفريقيا تستدعي جميع دبلوماسييها في إسرائيل

2023-11-06 / 13:00
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هبة بريس - وكالات

قررت حكومة جنوب إفريقيا استدعاء دبلوماسييها في إسرائيل للتشاور على خلفية الوضع الحالي في المنطقة، وفق ما أعلنت الوزيرة المكلفة بالشؤون الرئاسية خومبودزو نتشافيني.

وأوضحت وزيرة الخارجية ناليدي باندور “هذا إجراء عادي يتخذ عندما يكون الوضع مثيرا للقلق”. وسيقدم الدبلوماسيون “إحاطة كاملة” عن الوضع للحكومة.

وفي وقت سابق، استدعت عدة دول سفراءها من إسرائيل كتركيا وتشيلي والبحرين وغيرها وأوقفت بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع تل أبيب.

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