أشرف حكيمي ضمن التشكيلة المثالية للجولة 11 من الدوري الفرنسي
اختارت صحيفة الفرنسية، الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، ضمن التشكيلة المثالية للجولة الـ11 من الدوري الفرنسي “الليغ 1″، بعد المستوى الجيد الذي بصم عليه في المباراة التي جمعت فريقه بضيفه مونبلييه، والتي انتهت بفوز الـ”بي إس جي” بثلاثية نظيفة.
وتحصل أشرف حكيمي على معدل 8 نقاط، بعدما ساهم في فوز فريقه على مونبلييه، بتقديمه لتمريرتي الهدف الأول والثالث لصالح النادي الباريسي.
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6 تعليقات
أشرف حكيمي أحسن ظهير أيمن في العالم..
بالتوفيق والنجاح لأشرف حكيمي ..
أشرف حكيمي أحسن لاعب بالعالم العربي بالتوفيق له إن شاء الله مع باريس سان جيرمان ..
اشرف حكيمي شرف لكل مغربي يلعب بهذه المهارات وسط كم هائل من النجوم بكل هدوء ورزانة وتقة تامة خبرة حكيمي مع الأندية الكبيرة طورت من مستواه أكثر لذالك هو من طينات النجوم الكبار ..
بالتوفيق والنجاح فخر المغرب ..
موفق ان شاء الله تعالى..