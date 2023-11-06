فنانون مغاربة يرفعون شعار “أوقفوا الإبا.دة الجماعية” في غزة

2023-11-06 / 12:45
1
نجلاء مزيان: هبة بريس

أعلن عدد من الفنانين المغاربة تضامنهم مع القضية الفلسطينية عبر صفحاتهم الرسمية بمختلف منصات التواصل الاجتماعي.

ورفع مجموعة من الفنانين و المشاهير المغاربة شعار “أوقفوا الإبادة الجماعية” في غزة،وذلك على إثر مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلى إبادة سكان غزة، وممارسة المجازر الجماعية،فضلا عن الطيران الحربى الإسرائيلى الذي يشن عشرات الغارات وقصف التجمعات السكنية على رؤوس ساكنيها، بالإضافة لاستهداف المستشفيات بشكل متعمد.

وشارك في هذه المبادرة، كل من حسن فولان، منى فتو، بشرى مالك، فرح الفاسي، عبد النبي البنيوي، رجاء خرماز، عبد الصمد الغرف، طه نعيم، كمال حيمو …

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of خرجة فنية بطلاء الأظافر.. سعد لمجرد يثير الجدل

خرجة فنية بطلاء الأظافر.. سعد لمجرد يثير الجدل

2023-11-05 / 12:49
Photo of نجمة هوليوود الأمريكية “سوزان ساراندون” تدعم فلسطين

نجمة هوليوود الأمريكية “سوزان ساراندون” تدعم فلسطين

2023-11-05 / 10:30
Photo of انطلاق فعاليات الدورة السادسة للمهرجان الدولي لآلة القانون في هذا التاريخ

انطلاق فعاليات الدورة السادسة للمهرجان الدولي لآلة القانون في…

2023-11-05 / 00:13
Photo of الناقد واكريم:”تتويج صلاح بكري بجائزة أفضل ممثل خارج السياق تماما”

الناقد واكريم:”تتويج صلاح بكري بجائزة أفضل ممثل خارج السياق…

2023-11-04 / 22:20
Photo of فيلم “أبي لم يمت” يتوج بالجائزة الكبرى بمهرجان الفيلم الوطني بطنجة

فيلم “أبي لم يمت” يتوج بالجائزة الكبرى بمهرجان الفيلم…

2023-11-04 / 21:54
Photo of خلال مناقشة فيلمه..فتاة تهاجم نبيل عيوش بسبب المثلية الجنسية

خلال مناقشة فيلمه..فتاة تهاجم نبيل عيوش بسبب المثلية الجنسية

2023-11-04 / 16:26
Photo of راوية :” معنديش فكرة الزواج حيت مامسالياش”

راوية :” معنديش فكرة الزواج حيت مامسالياش”

2023-11-04 / 15:28
Photo of ابتسام لعروسي تلمح لتعرضها للخيانة من جديد

ابتسام لعروسي تلمح لتعرضها للخيانة من جديد

2023-11-04 / 14:44
Photo of الصحراء حبيبتي” .. لطيفة أحرار تكرم الجنود وترصد تضحياتهم من أجل الوطن

الصحراء حبيبتي” .. لطيفة أحرار تكرم الجنود وترصد تضحياتهم…

2023-11-04 / 13:11
Photo of بإطلالة الأميرات.. سلمى صلاح الدين تخطف الأنظار في حفل زفافها

بإطلالة الأميرات.. سلمى صلاح الدين تخطف الأنظار في حفل…

2023-11-03 / 18:00

تعليق واحد

  1. قيل ان حاخامات الصهاينة افتوا بقصف المستشفيات وحتى أطباء الصهاينة شجعوا على قصفها. ليس لهم ضمير إنساني ولامهني. نزعت منهم الإنسانية.أتسأل لماذا النصارى يساندونهم بالمال والسلاح وهم يكرهونهم ويبزقون على كنائسهم ويسبونهم ويشتمونهم..الخ

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق