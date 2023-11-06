فنانون مغاربة يرفعون شعار “أوقفوا الإبا.دة الجماعية” في غزة

نجلاء مزيان: هبة بريس

أعلن عدد من الفنانين المغاربة تضامنهم مع القضية الفلسطينية عبر صفحاتهم الرسمية بمختلف منصات التواصل الاجتماعي.

ورفع مجموعة من الفنانين و المشاهير المغاربة شعار “أوقفوا الإبادة الجماعية” في غزة،وذلك على إثر مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلى إبادة سكان غزة، وممارسة المجازر الجماعية،فضلا عن الطيران الحربى الإسرائيلى الذي يشن عشرات الغارات وقصف التجمعات السكنية على رؤوس ساكنيها، بالإضافة لاستهداف المستشفيات بشكل متعمد.

وشارك في هذه المبادرة، كل من حسن فولان، منى فتو، بشرى مالك، فرح الفاسي، عبد النبي البنيوي، رجاء خرماز، عبد الصمد الغرف، طه نعيم، كمال حيمو …

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