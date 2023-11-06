بمناسبة الذكرى الـ48 للمسيرة الخضراء.. الملك يخاطب شعبه

2023-11-06 / 11:33
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هبة بريس

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، سيوجه مساء اليوم الاثنين، خطابا ساميا إلى شعبه الوفي، وذلك بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة.

وفي ما يلي نص البلاغ الذي أصدرته الوزارة بهذا الخصوص:
” تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، سيوجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، خطابا ساميا إلى شعبه الوفي.

وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الثامنة والنصف من مساء يومه الاثنين 06 نونبر 2023م “.

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‫9 تعليقات

  1. حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم مولاي صاحب الجلالة .الله يبارك في عمر سيدي عاش الملك .الله الوطن الملك..

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  2. اللهم احفظ ملكنا واجعله في حصنك الحصين و أيده بالنصر و اجعل بلادنا بلاد الفخر والأمجاد والأمن والأمان. الصحراء مغربية وتبقى مغربية..

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  3. حفظك الله بما حفظ به الذكر الحكيم وأطال الله في عمرك بالصحة والعافية . والصحراء مغربية حتى يرث الله الأرض ومن عليها..

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  4. الأقاليم الجنوبية بفظل جلالتكم عرفت قاطرة التنمية منذ 7 سنين الأخيرة ازدهرت وعرفت نموا اقتصاديا واجتماعيا ..

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  5. جميع المغاربة في كل دول العالم يحتفظوا بذكرى المسيرة الخضراء لانها ملحمة وطنية لاسترجاع الأراضي المغتصبة واستكمال الوحدة الترابية للمملكة المغربية..

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  6. فكرة المسيرة الخضراء من إنتاج العبقري والمفكر العظيم الحسن الثاني طيب الله تراه. وجعل هذا اليوم تاريخي يحتفل به وعن الأجيال القادمة…

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  7. اللهم احفظ جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده واجعله فخرا لنا واحفظه في ولي العهد الأمير مولاي الحسن..

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  8. «أقسم بالله العلي العظيم أن أبقى وفيا لروح المسيرة الخضراء مكافحا عن وحدة وطني من البوغاز إلى الصحراء» هكذا قسم المسيرة الخالد عند المغاربة ..

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