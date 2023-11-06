كتائب القسام: فقدان أكثر من 60 أسيرا جراء القصف الاسرائيلي

2023-11-06 / 13:18
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

قال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن نحو 60 أسيرا محتجزين لديها قتلوا جراء الغارات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر .

ولم يقدم المتحدث أي تفاصيل أخرى في هذا البيان الذي أورده على حساب كتائب القسام على تيليغرام.

وسبق أن أعلنت “حماس” أسرها ما بين 200 و250 إسرائيليا، وآخرين من جنسيات أخرى.

كما سبق أن قالت في منتصف أكتوبر الجاري إن “22 أسيرا إسرائيليا فقدوا حياتهم بسبب القصف المتواصل على قطاع غزة”، قبل أن تكشف عن الحصيلة الجديدة يوم أمس الأحد .

وأشارت “حماس” إلى أن بين الرهائن “عسكريين برتب مرتفعة”، وترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.

وخلال أقل من أسبوع، أطلقت “حماس” سراح 4 أسيرات” لدواعٍ إنسانية بينهن سيدتان تحملان الجنسية الأميركية استجابة لجهود وساطة قطرية، واثنتان إسرائيليتان بوساطة مصرية وقطرية.

من جهته، أشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاجاري إلى أن “عدد الرهائن الذين يتم احتجازهم في قطاع غزة أعلى حتى مما كان يُعتقد في السابق، وقال إنه تم إخطار عائلات 224 رهينة حت

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