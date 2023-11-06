احتجاجا على دعم إسرائيل.. تركي يضع صندوق فئران داخل مطعم “ماكدونالدز”

2023-11-06 / 11:25
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هبة بريس - وكالات

ذكرت وسائل إعلام تركية أن مجهولا أحضر صندوقا من الفئران إلى فرع مطعم “ماكدونالدز” للوجبات السريعة في إسطنبول، احتجاجا على الإجراءات الإسرائيلية في قطاع غزة.

وانتشر مقطع فيديو نشرته صحيفة “الجمهورية” التركية يظهر رجلا يحمل صندوقا من الفئران ويدخل إلى مطعم مملوء بالزبائن ويطلق سراحهم وهو يصرخ: “كلوا هذه الفئران، وليس لحوم المسلمين”.

وبحسب الصحيفة، فإن المطعم يقع في منطقة ميرتر غرب مدينة إسطنبول.

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‫4 تعليقات

  1. أصلا يجب مقاطعة الأكل في محلات ماكدونالدز في جميع الدول العربية الإسلامية .

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  2. إلى كل الإخوة المسلمون الذين قاموا بمقاطعة في ماكدونالدز فهو رد الاعتبار لأخواننا في قطاع غزة.

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  3. كل ما أقوله هو أن المقاطعة الاقتصادية هي انجع وسيلة لجهاد في سبيل إخواننا في غزة وتحطيم إقتصاد الاسرائليين.

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