الجيش الإسرائيلي: سيطرنا على “موقع مركزي” لحما.س في غزة

2023-11-06 / 10:33
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هبة بريس - وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، أنه هاجم 450 هدفا خلال الـ24 ساعة الماضية، وسيطر على ما أسماه “موقعا مركزيا” لحركة حماس في غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن القوات سيطرت على موقع مركزي لحماس، حيث كانت توجد نقاط مراقبة ومجمعات تدريب وأنفاق في غزة.

وأضاف أنه خلال العملية قتلت القوات الإسرائيلية عددا من عناصر حماس، بمن فيهم جمال موسى، المسؤول عن الأمن الخاص، والقادة على المستوى الميداني في الكتائب.

ولفت إلى أنه في الساعات الأربع والعشرين الماضية، هاجمت الطائرات 450 هدفا لحماس، بما في ذلك مجمعات عسكرية ونقاط مراقبة مضادة للدبابات، وفي الوقت نفسه، هاجمت القوات البحرية المقرات ومواقع إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات ومواقع مراقبة أخرى تابعة لحماس.

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