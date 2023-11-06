إضراب الأساتذة.. فيدرالية تتمسك بضرورة احترام حقوق التلاميذ
أكدت الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، على تمسكها بضرورة احترام الحقوق الدستورية للتلميذات والتلاميذ في التعليم والتعلم، مشددة على موقفها الثابت الداعم للأطر التربوية والإدارية في الدفاع عن حقها في الاستقرار المادي والمهني.
وذكرت الفيدرالية في بلاغ صدر عقب دورتها العادية السنوية السابعة، أنها تدارست الاحتجاجات والاضرابات التي يخوضها الأساتذة ضد النظام الأساسي، والذي نتج عنه هدر للزمن المدرسي وإرباك للتلميذات والتلاميذ وأسرهم على حد سواء.
وثمنت الفيدرالية إرادة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والمجهودات التي تبذلها لإعادة الثقة في المدرسة العمومية، داعية إلى فتح حوار مع تمثيليات الأطر التربوية لإنهاء الأزمة الحالية، ووضع برنامج استعجالي للدعم التربوي لتعويض الزمن المدرسي المهدور، وتوفير كل الإمكانيات لتنفيذه في أقرب الآجال.
كما دعت الأطر التربوية إلى استحضار أهمية الزمن المدرسي في اختيار الأشكال النضالية احتراما للحق في التمدرس وتكافؤ الفرص، مناشدا إياها تعليق كل أشكال الاحتجاج وتغليب منطق الحوار.
7 تعليقات
اضرابات الأساتذة المتتالية من الذي يتحمل مسؤولية التلاميذ . الوزارة او الأستاذ او من ؟…
تعنت الوزراة الوصية في حلحلة ملف الأساتذة يدفع التلاميذ إلى الإحتجاج على الأوضاع الكارثية..
كل الدعم للأستاذ و يجب ان ينصف اذا أردنا اصلاح التعليم حق التلميذ في حق إصلاح أوضاع الأستاذ..
الاستاذ يخوض معركة نضالية من أجل الحفاظ على المدرسة العمومية وتجويد التعلمات و يحارب الطبقية في التعليم..
يجب على الوزارة الاستجابة لمطالب الأساتذة و فتح باب الحوار من أجل التوصل إلى نظام أساسي منصف و عادل يستجيب الى تطلعاتهم وتحسن ظروف العمل..
ضياع التلاميذ في الشوارع سببه الادارة هي المسؤولة أثناء إضراب الأساتذة على ضبط التلاميذ داخل الأقسام أو المكتبة ..
إعادة الثقة إلى المدرسة العمومية مرتبط بتحسين وضعية الاستاذ المادية والمعنوية ورد الاعتبار اليه اولا كما هو الحال في المجتمعات التي تحترم نفسها لابصباغة جدران هذه المدرسة وكلنا مع الاستاذ