الوداد الرياضي يفتقد خدمات العميد جبران في نهائي الدوري الأفريقي

يحيى جبران يغيب عن نهائي الدوري الأفريقي

2023-11-06 / 10:21
9

سيغيب قائد الوداد الرياضي، يحيى جبران، عن مباراة إياب نهائي الدوري الأفريقي أمام ماميلودي صان داونز، يوم الأحد القادم، وذلك بسبب الإنذارات.

وحصل جبران على بطاقة صفراء في مواجهة إنييمبا، برسم ذهاب ربع نهائي المنافسة، قبل أن يُشهر في وجهه الإنذار الثاني خلال مواجهة صان داونز، أمس الأحد بعد ارتطام الكرة بيده.

وكان الوداد قد تغلب على صان داونز بهدفيْن لهدف، اليوم الأحد، على أرضية “المركب الرياضي محمد الخامس” بمدينة الدار البيضاء.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أشرف حكيمي ضمن التشكيلة المثالية للجولة 11 من الدوري الفرنسي

أشرف حكيمي ضمن التشكيلة المثالية للجولة 11 من الدوري…

2023-11-06 / 12:41
Photo of ريال مدريد يفقد صدارة الليغا بعد تعادله مع رايو فاليكانو

ريال مدريد يفقد صدارة الليغا بعد تعادله مع رايو…

2023-11-05 / 23:18
Photo of المضيق .. مشاركة 90 متسابقا في كأس المسيرة للزوارق الشراعية

المضيق .. مشاركة 90 متسابقا في كأس المسيرة للزوارق…

2023-11-05 / 23:02
Photo of رمزي: “مطمئن تُجاه نتيجة اليوم وعازمون على العودة باللقب”

رمزي: “مطمئن تُجاه نتيجة اليوم وعازمون على العودة باللقب”

2023-11-05 / 22:16
Photo of الوداد البيضاوي ينتصر في ذهاب المباراة النهائية للدوري الإفريقي

الوداد البيضاوي ينتصر في ذهاب المباراة النهائية للدوري الإفريقي

2023-11-05 / 21:26
Photo of لغموشي يتوج ببطولة إفريقيا لسباق دراجات BMX ويتأهل للألعاب الأولمبية

لغموشي يتوج ببطولة إفريقيا لسباق دراجات BMX ويتأهل للألعاب…

2023-11-05 / 21:05
Photo of أولمبيك أسفي يحقق تعادل قاتل أمام مولودية وجدة

أولمبيك أسفي يحقق تعادل قاتل أمام مولودية وجدة

2023-11-05 / 20:57
Photo of البرازيل تعلن ترشحها لاستضافة كأس العالم للسيدات 2027

البرازيل تعلن ترشحها لاستضافة كأس العالم للسيدات 2027

2023-11-05 / 19:13
Photo of التعادل الإيجابي يحسم مباراة اتحاد طنجة والمغرب الفاسي

التعادل الإيجابي يحسم مباراة اتحاد طنجة والمغرب الفاسي

2023-11-05 / 18:11
Photo of ” أشرف الدغمي” يفوز بالمرحلة الأخيرة لطواف بوركينا فاسو

” أشرف الدغمي” يفوز بالمرحلة الأخيرة لطواف بوركينا فاسو

2023-11-05 / 15:12

‫9 تعليقات

  1. خدمات يحيى جبران عميد الوداد الرياضي نفقد خدماته في النهائي ونتمنى النجاح للوداد..

    رد

  2. من الاحسن ما يلعبش . لاعب غير متخلق . البارح عندما اعلن الحكم على البلانتي . دفل عليه ف ظهرو

    رد

  5. الوداد قامت بمقابلة ممتازة تبادل الكورة كان جيد لكن لاحظت وصول لاعبي سان داونز بسرعة للمطيع. يمكن نقول انهم خصم صعيب..

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق