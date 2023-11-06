يحيى جبران يغيب عن نهائي الدوري الأفريقي
سيغيب قائد الوداد الرياضي، يحيى جبران، عن مباراة إياب نهائي الدوري الأفريقي أمام ماميلودي صان داونز، يوم الأحد القادم، وذلك بسبب الإنذارات.
وحصل جبران على بطاقة صفراء في مواجهة إنييمبا، برسم ذهاب ربع نهائي المنافسة، قبل أن يُشهر في وجهه الإنذار الثاني خلال مواجهة صان داونز، أمس الأحد بعد ارتطام الكرة بيده.
وكان الوداد قد تغلب على صان داونز بهدفيْن لهدف، اليوم الأحد، على أرضية “المركب الرياضي محمد الخامس” بمدينة الدار البيضاء.
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9 تعليقات
خدمات يحيى جبران عميد الوداد الرياضي نفقد خدماته في النهائي ونتمنى النجاح للوداد..
من الاحسن ما يلعبش . لاعب غير متخلق . البارح عندما اعلن الحكم على البلانتي . دفل عليه ف ظهرو
القادم احسن ياوداد الأمة في الاياب كونوا رجال الدق والسكات..
الوداد عقدة صنداونز الابدية. مربوحة ان شاء الله تعالى..
الوداد قامت بمقابلة ممتازة تبادل الكورة كان جيد لكن لاحظت وصول لاعبي سان داونز بسرعة للمطيع. يمكن نقول انهم خصم صعيب..
بالتوفيق والنجاح للوداد ..
مقابلة ستكون صعبة جدا ولكن الحذر ثم الحذر للوداد..
للأمانة لاعب مركزي ومحوري في الميدان.
ديما وداد بالتوفيق لوداد الأمة.