يحيى جبران يغيب عن نهائي الدوري الأفريقي

سيغيب قائد الوداد الرياضي، يحيى جبران، عن مباراة إياب نهائي الدوري الأفريقي أمام ماميلودي صان داونز، يوم الأحد القادم، وذلك بسبب الإنذارات.

وحصل جبران على بطاقة صفراء في مواجهة إنييمبا، برسم ذهاب ربع نهائي المنافسة، قبل أن يُشهر في وجهه الإنذار الثاني خلال مواجهة صان داونز، أمس الأحد بعد ارتطام الكرة بيده.

وكان الوداد قد تغلب على صان داونز بهدفيْن لهدف، اليوم الأحد، على أرضية “المركب الرياضي محمد الخامس” بمدينة الدار البيضاء.

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