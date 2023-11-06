بتهمة “التحريض على الإرها.ب”.. إسرائيل تعتقل عهد التميمي

2023-11-06 / 09:32
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هبة بريس - وكالات

اعتقل الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، الناشطة الفلسطينية عهد التميمي من منزلها في بلدة النبي صالح في رام الله بالضفة الغربية، بحسب شهود عيان.

وقال الشهود، إن الجيش اقتحم البلدة واعتقل الأسيرة المحررة عهد التميمي بعد مداهمة منزل ذويها وتفتيشه.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، توقيف الناشطة الفلسطينية عهد التميمي (22 عامًا) خلال عملية دهم في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي للوكالة “أوقفت عهد التميمي للاشتباه في تحريضها على العنف ونشاطات إرهابية في بلدة النبي صالح. أحيلت التميمي إلى قوات الأمن الإسرائيلية لمزيد من الاستجواب”.

والتميمي سبق أن سُجنت، وكان اعتقالها الأول محط اهتمام وسائل إعلام عربية وعالمية، وصنفتها بضع مجلات على قائمة المؤثرين في العالم.

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‫10 تعليقات

  1. انت في حفظ الله ورعايته. حكام العرب عليهم الاستيقاظ من النوم .حسبي الله ونعم الوكيل..

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  6. الحمد الله لأنه لا يزال مثل هذه النماذج المشرفة من البنات في عالمنا العربي شيء يرفع الرأس والشهامة..

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  8. عهد التميمي أيقونة الثورة وكل طفل ورجل وامرأة وكهل مقاوم هو أيقونة الثورة الفلسطينية.الوطن باق والاحتلال الى زوال ..

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  9. اللهم أطلق سرحها وفك قيدها و جميع المعتقلين و دمر اليهود المحتلين امين يا رب العالمين..

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