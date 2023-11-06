مغاربة يواصلون مقاطعة منتجات وماركات تدعم الجيش الإسرائيلي
هبة بريس - الرباط
تضامنا مع الشعب الفلسطيني بسبب للأحداث التي تشهدها غزة، يخوض عدد من المغاربة حملة واسعة لمقاطعة منتجات وماركات عالمية تدعم الجيش الاسرائيلي.
وطيلة الأيام القليلة الماضية، شارك عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، لائحة تتضمن منتجات وماركات عالمية تدعم الجيش الاسرائيلي.
وتحت شعار “اذا قاطعتها لن تمت، واذا اشتريتها سيموت فلسطيني”، دعا النشطاء كافة المتضامنين مع القضية الفلسطينية ومع الشهداء في غزة، الى مقاطعة هذه المنتجات واستبدالها بمنتجات وطنية أو أخرى عربية.
هذا ويشار الى أن عددا من الماركات والمنتجات العالمية أعلنت رسميا عن دعمها للجيش الاسرائيلي، وفي مقدمتها مجموعة متاجر كارفور ومطاعم ماكدونالدز التي قدمت وجبات مجانية لعناصر “الاحت.لال الاسرائيلي”.
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16 تعليقات
المغاربة مقاطعون لكل المنتجات العدو الطاغي على الفلسطينين..
لماذا الكذب اذهب الى احد هذه الماركات العالمية في المغرب و ستعرف هل قاطعها المغاربة ام لا
اقل شيء يجب القيام به
يكفينا فول حمص عدس سمك السردين.لنا ولكم الأجر الكثير.بحياتنا لم نطأ باب ماكدونالد ولا حاجة.السوق الأسبوعي للعناية بالصحة والسلام.
من فتاوى السلف في المقاطعة عن ابن هانئ رحمه الله تعالى أن الإمام أحمد رضي الله عنه سُئل عن الرجل يبيع من العدوّ شيئًا قال: “لا يُباع ممن يتقوّى على المسلمين”، أي لا يُباع له، أو لا يُشترى منه..
مقاطعة المنتجات الغربية فهي ضربة موجعة لهم لما يمارسون من ضغوطات وتعسف على الشعب الفلسطيني الشقيق..
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم .
مقاطعون كل منتجاتهم..
المقاطعة سلاح فعال…وهو اقل الإيمان..ولهذا اعتبره واجبا دينيا.
على جميع الدول العربية مقاطعات المنتوجات الصهاينة ..
اللهم نستودعك اخوننا في فلسطين يارب ياكريم ياحي يا قيوم ندعوك باسمك الأعظم ان احفظهم بعينك التي لا تنام..
يجب الإقبال على المنتجات المحلية والاستغناء عن الاخرى..
دماء المسلمين غالية جدا ..
علينا جميعا مقاطعات كل المنتوجات الصهاينة دعما للفلسطنيين..
المقاطعة يجب ان تستمر حتى بعد إنتصار المقاومة إن شاء الله…..اللهم انصر اخواننا في فلسطين يا رب
la decision logique c que le Roi doit arreter la normalisation avec les sinonistes danger sur tous les pays ou il sont allé de l’espagne a l’allemagne et voila palestine occuoé a cause de l’acceuil avant 1948 de ces terroristes juifs
المقاطعة يجب ان تكون داىءمة حتى يترباو هوما والخونة اللي في كتافهم