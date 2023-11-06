طقس الاثنين.. زخات مطرية ورياح قوية بعدد من المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الإثنين، أن تتميز الحالة الجوية، عامة، بأجواء باردة نوعا ما بالمرتفعات والهضاب العليا.

وستكون السماء غائمة جزئيا، مما سيفضي إلى نزول أمطار ضعيفة محلية بالهضاب العليا الشرقية، والأطلسين الكبير والمتوسط ونواحيه المجاورة.

ويرتقب، كذلك، تشكل كتل ضبابية محلية بالسواحل ما بين القنيطرة وآسفي، وبالسواحل ما بين أكادير وطانطان، مع نزول تساقطات ثلجية خلال الليلة القادمة بالأطلسين الكبير والمتوسط.

كما سيسجل هبوب رياح قوية نوعا ما إلى محليا قوية بالسواحل الوسطى وبشمال الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02 و09 درجات بكل من مرتفعات الأطلس، والريف، والهضاب العليا الشرقية، وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 18 و22 درجة بالسواحل الوسطى والجنوبية، وستكون ما بين 10 و17 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد انخفاضا مع أجواء باردة نوعا ما بالمرتفعات والهضاب العليا.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وقويا إلى جد قوي الهيجان ما بين العرائش وطرفاية، وسيكون هائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.

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