ريال مدريد يفقد صدارة الليغا بعد تعادله مع رايو فاليكانو

ريال مدريد يفقد صدارة الليغا بعد تعادله مع رايو فاليكانو

2023-11-05 / 23:18
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سقط ريال مدريد، في فخ التعادل السلبي أمام رايو فاييكانو، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني 2023-2024، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ريال مدريد إلى النقطة 29، في المركز الثاني خلف جيرونا المتصدر برصيد 31 نقطة، ووصل فاييكانو إلى النقطة 18 في المركز التاسع.

المباراة بدأت بشكل هادئ، حتى الدقيقة العاشرة عندما سقط جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد، وتعرض إلى إصابة في كتفه، لتتوقف المباراة لدقائق حتى يتلقى اللاعب العلاج اللازم.

وحاول لاعبو ريال مدريد، خطف هدف التقدم في الشوط الأول، بطوفان من الهجمات ولكن دفاع فاييكانو والحارس بالمرصاد، لينتهي الشوط الأول بتعادل سلبي.

ومع مطلع الشوط الثاني أرسل مودريتش عرضية من الجانب الأيمن، انقض عليها فينيسيوس جونيور، ولكنها مرت بسلام على مرمى الضيوف.

في الدقيقة 56 احتسب الحكم ركلة حرة مباشرة لريال مدريد، نفذها دافيد ألابا ولكنها مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

وفي الدقيقة 66 ألغى الحكم هدفًا لريال مدريد، سجله فينيسيوس جونيور، لوجود تسلل على خوسيلو.

واستمرت محاولات لاعبي ريال مدريد حتى الدقائق الأخيرة، وتبادل اللاعبين التمريرات ووصلت إلى رودريجو الذي سدد الكرة بكعبه ولكن الحارس يتصدى لها بثبات.

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‫6 تعليقات

  2. ريال مدريد الاسباني يبدا الموسم بحلة جديدة ورئية دينامية إيجابية ومقبولة لدى ريال مدريد الاسباني.

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