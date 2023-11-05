اسرائيل تعلن تقسيم غزة الى شطرين بعد شن ضربات كبيرة على القطاع
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يشن مساء الأحد “ضربات كبيرة ستتواصل في الأيام المقبلة” على قطاع غزة، لافتا إلى أنه قسم القطاع المحاصر إلى شطرين.
وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري إن “ضربات كبيرة تشن حاليا (…) وستتواصل هذه الليلة وفي الايام المقبلة”، مؤكدا أن القوات الإسرائيلية التي تنفذ عمليات برية في القطاع قسمته إلى شطرين: “جنوب غزة وشمال غزة”.
وكانت حكومة حماس أكدت مساء الأحد أن الجيش الإسرائيلي يشن “قصفاً كثيفاً” حول مستشفيات عدة في شمال قطاع غزة، حيث قطعت إسرائيل الاتصالات الهاتفية والإنترنت قبيل ذلك.
وسُجل خصوصاً قصف قرب مستشفى الشفاء، الأكبر في القطاع المحاصر، وفق المصدر نفسه.
واعتبر هاغاري أنه بعد 30 يوماً من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، يعد تطويق الجزء الشمالي من القطاع وفصله عن جنوب القطاع خطوة مهمة في العملية التي تنفذها القوات الإسرائيلية.
6 تعليقات
نطالب بالتدخل الفوري لوقف هذه الحرب الفتاكة وايقاف إطلاق النار ومراعاة الأطفال والنساء والشيوخ وتسهيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
إنها جرائم التي شنتها إسرائيل واعتدائتها المتواصلة مع الشعب الفلسطيني ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارحم موتاهم واشفي المصابين شفاءا عاجلا.
إسرائيل ليس لها حق بتقسيم غزة ، تحركوا فورا ياعرب يامسلمين تحركوا انقدوا أطفال ونساء ومسنين وحسبنا آلله ونعم الوكيل.
اللهم هذآ منكر في حق قطاع غزة التي تقوم بها إسرائيل على اعتدائتها المتواصلة مع غزة الأبرياء الذين لاذنب لهم والمسؤول الوحيد هم الصهاينة الذين يقومون بعمليات ارهابية ضدهم.
كان على إسرائيل أن تواجه حماس وجها لوجه وليس قصف جوي برمي القنابيل الفتاكة والقاتلة وحسبنا آلله ونعم الوكيل فيهم.
إسرائيل تدعي انها تدافع عن نفسها ولكن العكس صحيح ، فهذا واضح كوضوح الشمس لأن حماس تقوم بالمقاومة من أجل دولة مستقلة حرة عاصمتها القدس.