رمزي: “مطمئن تُجاه نتيجة اليوم وعازمون على العودة باللقب”

رمزي: “مطمئن تُجاه نتيجة اليوم وعازمون على العودة باللقب”

2023-11-05 / 22:16
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أكد عادل رمزي، مدرب الوداد الرياضي، أنه راضٍ عن نتيجة الفوز بهدفين مقابل واحد وأداء لاعبيه أمام ماميلودي ان داونز، وأنه قادر على العودة بلقب الدوري الأفريقي من جنوب أفريقيا.

وقال رمزي في تصريح صحفي عقب نهاية اللقاء: “كنت أنتظر أن تكون المباراة مفتوحة، وبالنسبة لنا تظل هذه النتيجة جيدة، على الرغم من أننا تلقينا هدفا في مرمانا”.

وأضاف: “الأهم هو أننا فزنا على ملعبنا، واستطعنا تسجيل هدفين، ونحن نملك امتيازا، لقد واجهنا فريقا كبيرا في أفريقيا، والمستوى عالٍ للغاية”.

وواصل: “اللاعبون قدموا أداء كبيرا، ومن الممكن أن أقول بأنني أشعر بالراحة، بالرغم من أننا تلقينا بعض المحاولات، وفي مثل هذه الوضعية كان من الجيد أن نضيف هدفا ثالثا، وبصفة عامة يمكن القول بأن النتيجة جيدة”.

وتابع رمزي: “تبقى لنا الشوط الثاني في جنوب أفريقيا، ونحن عازمون على تحقيق نتيجة جيدة، ستكون مباراة صعبة لكننا واثقون من أنفسنا لنيل اللقب”.

وأكمل مدرب الوداد حديثه بالقول: “كما قلت هي مقابلة صعبة، لكننا نملك كل الإمكانيات للتسجيل خارج أرضنا، وأعتقد بأن اللعب سيكون مفتوحا، فنحن سنواجه فريقا يعرف جيدا كيف يلعب”.

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