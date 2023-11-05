22 مليار دولار ..الجزائر تصب أموال النفط والغاز في ميزانية الجيش

2023-11-05 / 22:21
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هبة بريس - متابعة

تواصل الجزائر صب مليارات الدولارات في ميزانية الجيش في ظل إصرارها على الزج بالمنطقة في صراع وسباق تسلح.

وكشفت مشروع الموازنة العامة في الجزائر لسنة 2024 عن تخصيص ميزانية كبيرة لوزارة الدفاع الوطني بلغت 2926 مليار دينار جزائري أي ما يقارب 22 مليار دولار (أي ما يعادل نحو 21.6 مليار دولار بسعر الصرف الحالي في الجزائر).

وبحسب وسائل إعلام جزائرية تنقسم ميزانية الجيش التي تعادل نحو خمس الإنفاق العام إلى ثلاثة أجزاء، الأول موجه للدفاع الوطني بقيمة 3.5 مليار دولار والثاني للأمور اللوجيستية والدعم متعدد الأشكال بـ 5.6 مليار دولار والثالث للإدارة العامة بقيمة 12.5 مليار دولار، وفق نص المشروع الذي سيعرض على البرلمان.

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