مرتديا سترة واقية ..بلينكن يزور العراق لمنع اتساع نطاق حرب غزة

هبة بريس - وكالات

قام وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الأحد بزيارة لم يعلن عنها مسبقا للعراق في إطار جولته بالشرق الأوسط الهادفة لخفض التوتر بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)الشهر الماضي.

وبعد زيارة إلى الضفة الغربية المحتلة، وصل بلينكن إلى بغداد مساء يوم الأحد في أول زيارة له للعراق منذ توليه منصب وزير الخارجية الأمريكي. وأجرى بلينكن محادثات مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وتريد واشنطن منع نشوب صراع أوسع في المنطقة وتكثف خطواتها الدبلوماسية مع دول المنطقة لتحقيق هذا الهدف. واستشاط سكان المنطقة غضبا بسبب الهجوم الإسرائيلي على غزة.

وهبطت طائرة بلينكن في مطار بغداد الدولي ثم انتقل بطائرة هليكوبتر بلاك هوك إلى المنطقة الخضراء.

وفي مقر إقامة السفير الأمريكي، جرى إطلاع بلينكن على التهديدات التي تتعرض لها المنشآت الأمريكية قبل أن يتوجه إلى مكتب رئيس الوزراء العراقي.

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